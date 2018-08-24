Из-за Фестиваля цветов движение транспорта в центре города временно изменится

В связи с проведением городского Фестиваля цветов на территории Самары в центре будет временно ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Движение будет ограничено на следующих участках:

с 08:00 до 17:00 25 августа - по ул. Куйбышева от ул. Пионерской до ул. Венцека, по ул. Пионерской от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Венцека от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Некрасовской от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Льва Толстого от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького;

с 08:00 до 22:00 25 августа - по ул. Куйбышева от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской.

Также с 20:00 24 августа до 22:00 25 августа на территории Самары будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:

по ул. Куйбышева от ул. Пионерской до ул. Венцека,

по ул. Пионерской от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе,

по ул. Венцека от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе,

по ул. Некрасовской от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе,

по ул. Льва Толстого от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе,

по ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького,

по ул. Куйбышева от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской.

Кроме того, 25 августа общественный транспорт будет двигаться по скорректированной схеме, в том числе автобусы маршрутов №№ 24, 34, 37, 46, 47, 61, 80, 92, 240, 247, 261, 295, 297, 53, 17, 205, 11, 5д, 48д, 48к, 168, 172, а именно:

автобусный маршрут №5д - с 08:00 до 17:00 - в прямом направлении - по ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Комсомольской, ул. Степана Разина и далее по своему маршруту; в обратном направлении - по ул. Засекина, ул. Степана Разина, ул. Крупской, ул. Фрунзе, ул. Венцека и далее по своему маршруту;

автобусный маршрут №11 - с 08:00 до 17:00 - по ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Комсомольской, ул. Алексея Толстого (в обоих направлениях);

автобусный маршрут №17 - с 08:00 до 17:00 - в прямом направлении - от остановки общественного транспорта "Хлебная площадь" по ул. Степана Разина, ул. Кутякова и далее по своему маршруту; в обратном направлении - по ул. Засекина, ул. Степана Разина до остановки "Хлебная площадь";

автобусные маршруты №№ 24, 34, 240 - с 08:00 до 17:00 - в прямом направлении - по ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Комсомольской, ул. Степана Разина до остановки "Хлебная площадь"; в обратном направлении - от остановки "Хлебная площадь" по ул. Крупской, ул. Фрунзе, ул. Красноармейской и далее по своим маршрутам;

автобусные маршруты №№ 37, 46, 47 - с 08:00 до 17:00 - в прямом направлении - по ул. Льва Толстого, ул. Фрунзе, ул. Комсомольской, ул. Степана Разина до остановки "Хлебная площадь"; в обратном направлении - от остановки "Хлебная площадь" по ул. Крупской, ул. Фрунзе, ул. Льва Толстого и далее по своим маршрутам;

автобусные маршруты №№ 48д, 168, 172 - с 08:00 до 17:00 - в прямом направлении - по ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Комсомольской, ул. Алексея Толстого и далее по своим маршрутам; в обратном направлении - по ул. Засекина, ул. Крупской, ул. Фрунзе, ул. Венцека и далее по своим маршрутам;

автобусные маршруты №№ 48к, 80 - с 08:00 до 17:00 - в прямом направлении - по ул. Засекина до остановки "Хлебная площадь"; в обратном направлении - от остановки "Хлебная площадь" по ул. Засекина, ул. Куйбышева, ул. Комсомольской, ул. Алексея Толстого и далее по своим маршрутам;

автобусный маршрут №53 - с 08:00 до 17:00 - в прямом направлении - по ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Комсомольской, ул. Степана Разина до остановки "Хлебная площадь"; в обратном направлении - от остановки "Хлебная площадь" по ул. Крупской, ул. Фрунзе, ул. Венцека и далее по своему маршруту;

автобусный маршрут №61 - с 08:00 до 22:00 - по Волжскому проспекту, ул. Вилоновской, ул. Максима Горького, ул. Комсомольской, ул. Водников, ул. Крупской, ул. Алексея Толстого до остановки "Площадь Дзержинского" (в обоих направлениях);

автобусный маршрут №92 - с 08:00 до 17:00 - в прямом направлении - по ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Комсомольской, ул. Алексея Толстого и далее по своему маршруту; в обратном направлении - по ул. Засекина, ул. Крупской, ул. Фрунзе, ул. Красноармейской и далее по своему маршруту;

автобусный маршрут №205 - с 08:00 до 17:00 - по ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Комсомольской, ул. Максима Горького до остановки "6-й причал" (в обоих направлениях);

автобусные маршруты №№ 247, 261 - с 08:00 до 22:00 - по Волжскому проспекту, ул. Вилоновской, ул. Максима Горького до остановки "6-й причал" (в обоих направлениях движения);

автобусный маршрут №295 - с 08:00 до 17:00 - по ул. Льва Толстого, ул. Фрунзе, ул. Комсомольской, ул. Максима Горького до остановки "6-й причал" (в обоих направлениях);

автобусный маршрут №297 - с 08:00 до 17:00 - по ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Комсомольской, ул. Максима Горького до остановки "6-й причал" (в обоих направлениях).

Движение наземного электрического транспорта по троллейбусному маршруту №6 будет временно приостановлено - с 00:00 до 24:00 25 августа.

Трамваи будут следовать по своим обычным маршрутам.

Скорректированные схемы движения общественного транспорта