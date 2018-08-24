Геологи Самарского политеха обнаружили самый полный в мире череп ветлугазавра

В июне этого года состоялась комплексная научная экспедиция по мониторингу флоры тирасовых и юрских отложений юго-востока Самарской области, в которой участвовали сотрудники кафедры "Геология и геофизика" Политеха.

Одной из находок, сделанной при участии ученых опорного университета, был череп ветлугазавра. Тогда это был просто кусок породы с торчащими из него костями, в котором трудно было увидеть что-то ценное. В процессе изучения черепа его отпрепарировали со стороны нёба. Стали хорошо видны зубы и внутренние носовые отверстия - хоаны.

"Специалисты ведущего в России палеонтологического института РАН (г. Москва) провели детальную оценку находки, - говорит старший преподаватель кафедры "Геология и геофизика" Алена Морова. - Было выяснено, что нам посчастливилось найти самый полный череп ветлугазавра в мире. Эта новость стала для нас полной неожиданностью".

Экспедиция прошла при поддержке и участии Палеонтологического института РАН, Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В.Алабина, Самарского палеонтологического общества, Тольяттинского краеведческого музея, Института экологии Волжского бассейна РАН. Руководил экспедицией Игорь Новиков, ведущий научный сотрудник лаборатории палеогерпетологии ПИН РАН.

Напомним, в ходе экспедиции ученым Политеха посчастливилось сделать еще одну необычную находку - остатки скелета лабиринтодонта.