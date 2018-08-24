16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Геологи Самарского политеха обнаружили самый полный в мире череп ветлугазавра В выходные в Самарской области ожидается теплая погода без осадков "Теплант" заплатит 23,6 млн руб. за свалку около завода В губернской думе отметили День особо охраняемых природных территорий Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Экология Общество

Геологи Самарского политеха обнаружили самый полный в мире череп ветлугазавра

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 481
Версия для печати

В июне этого года состоялась комплексная научная экспедиция по мониторингу флоры тирасовых и юрских отложений юго-востока Самарской области, в которой участвовали сотрудники кафедры "Геология и геофизика" Политеха.

Одной из находок, сделанной при участии ученых опорного университета, был череп ветлугазавра. Тогда это был просто кусок породы с торчащими из него костями, в котором трудно было увидеть что-то ценное. В процессе изучения черепа его отпрепарировали со стороны нёба. Стали хорошо видны зубы и внутренние носовые отверстия - хоаны.

"Специалисты ведущего в России палеонтологического института РАН (г. Москва) провели детальную оценку находки, - говорит старший преподаватель кафедры "Геология и геофизика" Алена Морова. - Было выяснено, что нам посчастливилось найти самый полный череп ветлугазавра в мире. Эта новость стала для нас полной неожиданностью".

Экспедиция прошла при поддержке и участии Палеонтологического института РАН, Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В.Алабина, Самарского палеонтологического общества, Тольяттинского краеведческого музея, Института экологии Волжского бассейна РАН. Руководил экспедицией Игорь Новиков, ведущий научный сотрудник лаборатории палеогерпетологии ПИН РАН.

Напомним, в ходе экспедиции ученым Политеха посчастливилось сделать еще одну необычную находку - остатки скелета лабиринтодонта.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир безфамильный 25 мая 2018 15:06 Для самарских рыболовов-любителей введены суточные нормы добычи водных биоресурсов

А можно за сети уголовную ответственность ввести?

Дмитрий Лакоценин 21 мая 2018 08:11 За день из рек области подняли более 300 браконьерских сетей

Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2