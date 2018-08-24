В поезде "Анапа-Новокузнецк" в Самаре малыш получил обширные ожоги, опрокинув стакан с кипятком

В пятницу 24 августа в 20:40 в пассажирском поезде № 250 сообщением "Анапа-Новокузнецк" на ж/д станции "Самара" пятилетний мальчик перевернул на себя кружку с кипятком, которую налила бабушка, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

В прокуратуре пояснили, что в результате случившегося малыш получил серьезные ожоги правой руки и живота. Он был снят с поезда и доставлен в ожоговое отделение Самарской больницы им. Пирогова.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Представители Куйбышевской транспортной прокуратуры разъясняют пассажирам поездов, что в пути необходимо внимательно следить за детьми, постоянно держать их в поле зрения и быть готовым уберечь их от разного рода опасных моментов, которые могут возникнуть во время поездки.