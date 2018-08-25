"Крылья Советов" могут подписать Георгия Миланова

"Крылья Советов" ведут переговоры с бывшим полузащитником московского ЦСКА Георгием Милановым, пишет инсайдерский телеграм-канал Ненобель.
26-летний болгарин провел за ЦСКА 148 матчей в 2013-2018 гг., в которых забил шесть голов и сделал 12 результативных передач. Его контракт истек этим летом.
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Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.