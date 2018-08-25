"Крылья Советов" могут подписать Георгия Миланова

"Крылья Советов" ведут переговоры с бывшим полузащитником московского ЦСКА Георгием Милановым, пишет инсайдерский телеграм-канал Ненобель.

26-летний болгарин провел за ЦСКА 148 матчей в 2013-2018 гг., в которых забил шесть голов и сделал 12 результативных передач. Его контракт истек этим летом.