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Тренер сборной Пензенской области: "Фестиваль дворового спорта оставляет отличное впечатление"

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 августа, в рамках Всероссийского фестиваля дворового спорта на "Самара Арене" проходит турнир по баскетболу 3 на 3: в командах выступает по три участника, а игра ведется в одно кольцо.

В турнире принимают участие дети школьного возраста, представляющие дворовые команды из разных регионов России.

Тренер команды Пензенской области Сергей Карасев, в прошлом профессиональный баскетболист, рассказал, что он работает с детьми из села Старая Каменка.

"Мой сын учится в школе, я его попросил, чтобы он позвал ребят, которые хотят заниматься баскетболом. Вот так у нас и набралось около сорока человек. Возраст разный — от первого до 11-го класса. Тренируемся в трех группах. Мне хочется, чтобы дети не болтались по улицам, а вели здоровый образ жизни. И, конечно, хочется передать свой спортивный опыт. Здесь на турнире в первую очередь хочется, чтобы ребята познакомились друг с другом, завели новых друзей. Турнир оставляет отличное впечатление. "Самара Арена" — прекрасный спортивный комплекс. Ребята сегодня с удовольствием вышли на общую разминку на основное поле стадиона. Это была отличная идея", — сказал тренер пензенских баскетболистов.

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