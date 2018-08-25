Тренер сборной Пензенской области: "Фестиваль дворового спорта оставляет отличное впечатление"

В субботу, 25 августа, в рамках Всероссийского фестиваля дворового спорта на "Самара Арене" проходит турнир по баскетболу 3 на 3: в командах выступает по три участника, а игра ведется в одно кольцо.
В турнире принимают участие дети школьного возраста, представляющие дворовые команды из разных регионов России.
Тренер команды Пензенской области Сергей Карасев, в прошлом профессиональный баскетболист, рассказал, что он работает с детьми из села Старая Каменка.
"Мой сын учится в школе, я его попросил, чтобы он позвал ребят, которые хотят заниматься баскетболом. Вот так у нас и набралось около сорока человек. Возраст разный — от первого до 11-го класса. Тренируемся в трех группах. Мне хочется, чтобы дети не болтались по улицам, а вели здоровый образ жизни. И, конечно, хочется передать свой спортивный опыт. Здесь на турнире в первую очередь хочется, чтобы ребята познакомились друг с другом, завели новых друзей. Турнир оставляет отличное впечатление. "Самара Арена" — прекрасный спортивный комплекс. Ребята сегодня с удовольствием вышли на общую разминку на основное поле стадиона. Это была отличная идея", — сказал тренер пензенских баскетболистов.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.