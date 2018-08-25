"Крылья Советов" усилились сербским форвардом Ваней Вучичевичем

"Крылья Советов" заключили соглашение с 20-летним сербским нападающим Ваней Вучичевичем, сообщает сайт самарского клуба.
Контракт рассчитан на сезон 2018/2019. Футболист уже приступил к тренировкам с основным составом "Крыльев", в том числе принял участие в двухсторонке, которую команда провела накануне на стадионе "Металлург".
Выходить на поле он будет под номером 22.
Последние комментарии
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.