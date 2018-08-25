"Крылья Советов" усилились сербским форвардом Ваней Вучичевичем

"Крылья Советов" заключили соглашение с 20-летним сербским нападающим Ваней Вучичевичем, сообщает сайт самарского клуба.

Контракт рассчитан на сезон 2018/2019. Футболист уже приступил к тренировкам с основным составом "Крыльев", в том числе принял участие в двухсторонке, которую команда провела накануне на стадионе "Металлург".

Выходить на поле он будет под номером 22.