СМИ: "Крылья Советов" готовы платить Георгию Миланову 600 тысяч евро в год

"Крылья Советов" предлагаю болгарскому полузащитнику Георгию Миланову контракт с годовым окладом в 600 тысяч евро, сообщает sport-express.ru.

Напомним, ранее о переговорах самарцев с Милановым сообщал инсайдерский телеграм-канал Ненобель.

26-летний полузащитник с 2013 по 2018 год выступал за московский ЦСКА и покинул клуб этим летом по истечении срока контракта.