СМИ: "Крылья Советов" готовы платить Георгию Миланову 600 тысяч евро в год

"Крылья Советов" предлагаю болгарскому полузащитнику Георгию Миланову контракт с годовым окладом в 600 тысяч евро, сообщает sport-express.ru.
Напомним, ранее о переговорах самарцев с Милановым сообщал инсайдерский телеграм-канал Ненобель.
26-летний полузащитник с 2013 по 2018 год выступал за московский ЦСКА и покинул клуб этим летом по истечении срока контракта.
Последние комментарии
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.