Молодежка "Крыльев Советов" обыграла "Енисей" - 2:0

В воскресенье, 26 августа, в матче 5-го тура молодежного первенства среди команд РПЛ "Крылья Советов" в Красноярске обыграли дублеров "Енисея" со счетом 2:0, сообщает сайт самарского клуба.

Активнее игру начали сибиряки, проводя множество интересных атак. Волжане в обороне также не отсиживались и могли забить под занавес первого тайма. Грязина сбили в чужой штрафной и арбитр указал на точку. Форвард "Крыльев" Голенков пробил в нижний правый угол, но вратарь сумел перевести мяч в штангу.

На 61-й минуте центральный защитник "Крыльев", 15-летний воспитанник "КС-ЦПФ" Никита Котин принял мяч в штрафной и мощным ударом вколотил мяч в сетку ворот "Енисея". Еще через две минуты он же оформил дубль – после подачи с углового Котин неотразимо пробил головой точно в цель. До конца матча счет больше не изменился.

Для самарцев эта победа стала второй подряд и позволила подняться на 8 строчку в таблице.

Следующую игру молодежный состав "Крыльев" проведет 31 августа в 13:00 на стадионе "Металлург" со сверстниками из "Анжи".