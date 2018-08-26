Молодежка "Крыльев Советов" обыграла "Енисей" - 2:0

В воскресенье, 26 августа, в матче 5-го тура молодежного первенства среди команд РПЛ "Крылья Советов" в Красноярске обыграли дублеров "Енисея" со счетом 2:0, сообщает сайт самарского клуба.
Активнее игру начали сибиряки, проводя множество интересных атак. Волжане в обороне также не отсиживались и могли забить под занавес первого тайма. Грязина сбили в чужой штрафной и арбитр указал на точку. Форвард "Крыльев" Голенков пробил в нижний правый угол, но вратарь сумел перевести мяч в штангу.
На 61-й минуте центральный защитник "Крыльев", 15-летний воспитанник "КС-ЦПФ" Никита Котин принял мяч в штрафной и мощным ударом вколотил мяч в сетку ворот "Енисея". Еще через две минуты он же оформил дубль – после подачи с углового Котин неотразимо пробил головой точно в цель. До конца матча счет больше не изменился.
Для самарцев эта победа стала второй подряд и позволила подняться на 8 строчку в таблице.
Следующую игру молодежный состав "Крыльев" проведет 31 августа в 13:00 на стадионе "Металлург" со сверстниками из "Анжи".
Последние комментарии
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.