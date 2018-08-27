На сборе труппы в Самарском академическом театре оперы и балета директор Наталья Глухова подвела итоги прошедшего 87-го сезона, а главный дирижер Евгений Хохлов и главный балетмейстер Юрий Бурлака поделились планами на новый сезон.
88-й сезон откроется 7 сентября оперой "Кармен". С 19 по 28 октября пройдет традиционный фестиваль балетного искусства имени Аллы Шелест, на который приедут звезды столичных театров. С 16 по 25 ноября любителей оперы ждет фестиваль, который будет посвящен 160-летию Джакомо Пуччини и закроется первой оперной премьерой сезона — одноактной оперой "Джанни Скикки". Первая балетная премьера намечена на декабрь — это детский балет "Чиполлино" в постановке Генриха Майорова на музыку Карена Хачатуряна.
В 2019 году в Самаре пройдет мировая премьера балета "Три маски короля" Юрия Смекалова на музыку современного петербургского композитора Михаила Крылова и премьера оперы Римского-Корсакова "Золотой петушок".
Балетная труппа театра пополнилась артистами из Панамы, Гонконга и Беларуси. Оперную труппу подкрепят участники молодежной программы, которую Евгений Хохлов запустил в прошлом сезоне.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!