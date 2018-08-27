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Театр Культура

В Самаре пройдет мировая премьера балета "Три маски короля"

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На сборе труппы в Самарском академическом театре оперы и балета директор Наталья Глухова подвела итоги прошедшего 87-го сезона, а главный дирижер Евгений Хохлов и главный балетмейстер Юрий Бурлака поделились планами на новый сезон.

88-й сезон откроется 7 сентября оперой "Кармен". С 19 по 28 октября пройдет традиционный фестиваль балетного искусства имени Аллы Шелест, на который приедут звезды столичных театров. С 16 по 25 ноября любителей оперы ждет фестиваль, который будет посвящен 160-летию Джакомо Пуччини и закроется первой оперной премьерой сезона — одноактной оперой "Джанни Скикки". Первая балетная премьера намечена на декабрь — это детский балет "Чиполлино" в постановке Генриха Майорова на музыку Карена Хачатуряна.

В 2019 году в Самаре пройдет мировая премьера балета "Три маски короля" Юрия Смекалова на музыку современного петербургского композитора Михаила Крылова и премьера оперы Римского-Корсакова "Золотой петушок".

Балетная труппа театра пополнилась артистами из Панамы, Гонконга и Беларуси. Оперную труппу подкрепят участники молодежной программы, которую Евгений Хохлов запустил в прошлом сезоне.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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