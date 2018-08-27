Школа поселка Стройкерамика готовит учеников к реальной жизни в меняющемся мире

Своей главной задачей педагоги школы считают не только дать ученикам знания, но и научить применять эти знания для решения конкретных задач.

Школа в Стройкерамике — очень большая даже по областным стандартам. В прошлом учебном году в ней занимались 930 учащихся. Вместе с четырьмя структурными подразделениями (детскими садами) образовательный комплекс обслуживает два из четырех поселений Смышляевского муниципалитета — поселки Стройкерамика и Спутник. С 2004 года ею руководит Алексей Егоров, учитель математики и (по второму высшему) менеджер образования.

Сам он скромно утверждает, что школа — в "крепких середняках", однако сухая статистика говорит, что среди ее выпускников трое "стобалльников". Не далее как в 2018 году ученик набрал на ЕГЭ 98 баллов, а результаты свыше 90 баллов очень радуют, конечно, учителей и родителей, но чем-то уникальным уже не считаются. Ежегодно школа выпускает медалистов. Большим достижением и этапом в истории школы Алексей Егоров считает присвоение ей в этом году имени 21-й армии Вооруженных сил СССР. Это не простое решение, причем неординарное (мало ли школ носят имена отдельных людей — а вот целой армии?), за ним стоит "собственный сюжет". Более 6 лет работает поисковый отряд, возглавляемый учителем истории Анной Раковой, который ежегодно выезжает подо Ржев или в Волгоградскую область — на места, где в 1942 году вела бои 21-я армия, пытаясь остановить рвавшихся к Сталинграду фашистов. К слову, формировалась эта армия в Куйбышевской области, и в ее рядах было много наших земляков. В этом году, например, ребята смогли найти останки 16 бойцов — идет работа по установке их личностей и поиску родственников, чтобы достойно захоронить героев.

Еще одно важное направление воспитательной работы — профориентация. Тут "выручают" большие размеры школы № 1 — на ее базе постоянно проводятся ярмарки вакансий, встречи с представителями разных вузов, иногда даже собирающие представителей со всего Волжского района. Ученики ходят на экскурсии по предприятиям — например, большое впечатление произвело на них знакомство с технологией работы с оптоволокном. Одно дело — сидеть каждый день за компьютером, заниматься на уроках информатики — и совсем иначе тот же компьютер и схемы его работы выглядят теперь, в свете новых знаний.

Педагогический коллектив сработавшийся, регулярно получает "подпитку" молодыми кадрами. Особенно радует то, что многие выпускники, окончив вузы, возвращаются в родную школу — недвусмысленное свидетельство качества образования и здоровой атмосферы. Имелся небольшой "кадровый прорыв" со словесниками, но в этом году приняли двух новых учителей русского языка и литературы, и проблема решена.

Вообще же Алексей Егоров приветствует возвращение в школьную программу занятий технологией (старый добрый "труд") — это же хорошо, когда ученики получают элементарные знания и умения, которые каждый день пригодятся им в быту, дома и на работе. Особенно директора радует черта, которую он видит в нынешнем поколении школьников, — самостоятельность, способность определить конкретную цель и добиваться ее. Ученики уже не ждут, когда все за них спланируют родители. И это, наверное, самый главный результат того образования и воспитания, которые они получают в родной школе.

Алексей Егоров, директор средней школы № 1 поселка Стройкерамика:

— Поволжскому образовательному округу повезло с руководителем, который не стоит на месте. Светлана Сазонова умеет подать идею так, что невольно ее подхватываешь и стараешься реализовать на самом высоком уровне.