Школа поселка Стройкерамика готовит учеников к реальной жизни в меняющемся мире

Своей главной задачей педагоги школы считают не только дать ученикам знания, но и научить применять эти знания для решения конкретных задач.
Школа в Стройкерамике — очень большая даже по областным стандартам. В прошлом учебном году в ней занимались 930 учащихся. Вместе с четырьмя структурными подразделениями (детскими садами) образовательный комплекс обслуживает два из четырех поселений Смышляевского муниципалитета — поселки Стройкерамика и Спутник. С 2004 года ею руководит Алексей Егоров, учитель математики и (по второму высшему) менеджер образования.
Сам он скромно утверждает, что школа — в "крепких середняках", однако сухая статистика говорит, что среди ее выпускников трое "стобалльников". Не далее как в 2018 году ученик набрал на ЕГЭ 98 баллов, а результаты свыше 90 баллов очень радуют, конечно, учителей и родителей, но чем-то уникальным уже не считаются. Ежегодно школа выпускает медалистов. Большим достижением и этапом в истории школы Алексей Егоров считает присвоение ей в этом году имени 21-й армии Вооруженных сил СССР. Это не простое решение, причем неординарное (мало ли школ носят имена отдельных людей — а вот целой армии?), за ним стоит "собственный сюжет". Более 6 лет работает поисковый отряд, возглавляемый учителем истории Анной Раковой, который ежегодно выезжает подо Ржев или в Волгоградскую область — на места, где в 1942 году вела бои 21-я армия, пытаясь остановить рвавшихся к Сталинграду фашистов. К слову, формировалась эта армия в Куйбышевской области, и в ее рядах было много наших земляков. В этом году, например, ребята смогли найти останки 16 бойцов — идет работа по установке их личностей и поиску родственников, чтобы достойно захоронить героев.
Еще одно важное направление воспитательной работы — профориентация. Тут "выручают" большие размеры школы № 1 — на ее базе постоянно проводятся ярмарки вакансий, встречи с представителями разных вузов, иногда даже собирающие представителей со всего Волжского района. Ученики ходят на экскурсии по предприятиям — например, большое впечатление произвело на них знакомство с технологией работы с оптоволокном. Одно дело — сидеть каждый день за компьютером, заниматься на уроках информатики — и совсем иначе тот же компьютер и схемы его работы выглядят теперь, в свете новых знаний.
Педагогический коллектив сработавшийся, регулярно получает "подпитку" молодыми кадрами. Особенно радует то, что многие выпускники, окончив вузы, возвращаются в родную школу — недвусмысленное свидетельство качества образования и здоровой атмосферы. Имелся небольшой "кадровый прорыв" со словесниками, но в этом году приняли двух новых учителей русского языка и литературы, и проблема решена.
Вообще же Алексей Егоров приветствует возвращение в школьную программу занятий технологией (старый добрый "труд") — это же хорошо, когда ученики получают элементарные знания и умения, которые каждый день пригодятся им в быту, дома и на работе. Особенно директора радует черта, которую он видит в нынешнем поколении школьников, — самостоятельность, способность определить конкретную цель и добиваться ее. Ученики уже не ждут, когда все за них спланируют родители. И это, наверное, самый главный результат того образования и воспитания, которые они получают в родной школе.
Алексей Егоров, директор средней школы № 1 поселка Стройкерамика:
— Поволжскому образовательному округу повезло с руководителем, который не стоит на месте. Светлана Сазонова умеет подать идею так, что невольно ее подхватываешь и стараешься реализовать на самом высоком уровне.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)