В Южном Городе делают максимум для того, чтобы сбылись детские мечты

Мотивация — один из главных движущих рычагов в жизни каждого человека. И если ребенок с самого раннего возраста сам стремится получать образование и самообразование, то он вырастает личностью, которая находит свой путь. В школе Южного Города все пространство устроено так, чтобы у детей была такая мотивация.

Условия для роста

В образовательном центре "Южный город" все создано для того, чтобы детям было интересно учиться. Школьная жизнь не замирает ни на секунду. Ученики выбирают дополнительные занятия, организуют деятельность школьных клубов, участвуют в общешкольных мероприятиях, проходят развивающие интенсивы.

Отличительная особенность организации образовательного процесса в начальной школе — предметное обучение, когда каждую дисциплину преподает отдельный учитель-предметник. Это позволяет повысить качество преподавания и выявить способности ребенка, исключает субъективизм оценивания и снижает риск адаптации при переходе в основную школу.

Среднее образование в школе организовано по индивидуальным учебным планам. Старшеклассники могут выбирать изучение предметов на базовом, расширенном или профильном уровне. Детям всех возрастов предлагается более 100 вариантов внеурочной деятельности по таким направлениям, как общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное и общекультурное. Педагоги отмечают повышенный интерес ребят к курсам по информационным технологиям, конструированию, 3D-моделированию, робототехнике. Также в школе проводится целый ряд мероприятий, где каждый найдет себе занятие по душе: концерты, репетиции, обсуждения, лекции, в которых участвуют как дети, так и родители.

В школе созданы специальные образовательные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Большое внимание уделяется формированию у учеников привычек здорового образа жизни, занятиям спортом, развитию интеллектуальных и творческих способностей. В этом высокотехнологичном образовательном центре все — от универсальных научных лабораторий, фотостудии и студии звукозаписи до библиотечного центра и агропарка — создано с целью мотивации детей к образованию и самообразованию. Не исключение и структурные подразделения школы — детские сады "Семицветик" и "Лукоморье".

Развивающая среда

Особой гордостью детского сада "Семицветик" является развивающая предметно-пространственная среда, созданная в рамках проекта "Универсальные игровые образовательные модули в структуре развивающей предметно-пространственной среды дошкольной организации". На лестницах и рекреациях детсада созданы игровые образовательные модули ("В Путь на машине времени", "Шашечное сафари", "Ходилки-бродилки по сказкам", "Южный остров "Говорляндия", "Конструкторское бюро "Росток", "Мир познаем вместе", "В гостях у художников"), которые дают возможность ребенку изучать окружающий мир без принуждения и творчески отображать познанное. Это также способствует проявлению у детей инициативы и самостоятельности в игре, познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, общении, развивая ребенка во многих направлениях. Так, педагоги приобщают дошкольников к техническому творчеству посредством обучения LEGO-конструированию и робототехнике. Воспитанники "Семицветика" неоднократно становились победителями и призерами различных технофестивалей.

Опытный и творческий педагогический коллектив детсада, возглавляемый Оксаной Пересыпкиной, является главной движущей силой всего воспитательного процесса. Активно используя современные инновационные средства и разработки в своей профессиональной деятельности, педагоги воспитывают успешных детей.

Мастерство педагогов

Получение детьми качественного образования — главная цель и воспитателей детского сада "Лукоморье". "Педагогическое мастерство является одним из наиболее важных условий достижения этой цели, — убеждена заведующий СП Ирина Алькина. — Поэтому в нашем детском саду для внутриучрежденческого повышения квалификации педагогов реализуется проект "Путь к успеху". Он позволяет нам организовать воспитательно-образовательный процесс в максимальном соответствии с идеологией современного дошкольного образования".

Владение современными методами обучения и воспитания позволило педагогам организовать в стенах детсада инновационную деятельность. "Лукоморье" является пилотной площадкой, апробирующей программно-методический комплекс дошкольного образования "Мозаичный ПАРК". Педагогами апробируются сценарии сюжетно-ролевых игр, игровых ситуаций, разработана парциальная программа "Давайте жить дружно!". В этом году детсад стал еще и экспериментальной площадкой Федерального института развития образования по теме "Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС дошкольного образования". Разработанный в рамках этой деятельности проект "По тропинкам Лукоморья" стал победителем всероссийского конкурса методических разработок. Результатом всех инноваций в "Лукоморье" становятся высокие результаты педагогов и их воспитанников на различных конкурсах

Владимир Кильдюшкин, директор ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный Город" пос. Придорожный:

— Мы стремимся к тому, чтобы школа была центром взаимопритяжения, в котором сбываются детские мечты, и каждый ребенок находит свой путь. Поэтому созданный учебный комплекс, где технические средства сочетаются с новыми технологиями преподавания, отвечает самым разнообразным образовательным запросам.