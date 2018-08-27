В Самаре пройдет открытый конкурс на концепцию Загородного парка

Во вторник, 28 августа, в 16:00 в самарском Доме архитектора пройдет презентация открытого архитектурного конкурса на концепцию лучшего функционально-планировочного решения по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха им. Горького "Загородный парк".

Организатором конкурса выступает реготделение Союза архитекторов при поддержке и активном участии городской администрации, а также региональных министерства культуры, министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования и министерства строительства.

Цель конкурса - определить лучшее концептуальное функционально-планировочное и объемно-пространственное решение реконструкции парка, которое позволит придать территории новую общественную роль в городском пространстве и культурной жизни Самары. Конкурс является открытым и проводится в один этап. Для участия приглашаются архитекторы, дизайнеры, ландшафтные архитекторы и градостроители, которые могут привлечь в команду специалистов в областях инженерии, управления общественными пространствами, индустрии развлечений, культурного программирования, экономики, социологии, антропологии, дендрологии, экологии и природопользования.

Парк площадью 42,4 га - памятник природы местного значения - имеет научно-познавательное, культурное, рекреационное значение. Здесь произрастают редкие виды растений, расположены памятник археологии федерального значения (стоянка, поселение VIII-IX вв. н.э.), объект культурного наследия (купеческая дача 1903 г.), действуют культурно-развлекательные и спортивные предприятия: кафе, аттракционы, школа верховой езды, зимняя горнолыжная и сноубордистская трасса с подъемником. Загородный парк, открытый в 1932 г. на месте бывшей купеческой усадьбы, более 80 лет является любимым местом круглогодичного отдыха жителей и гостей города.

Мероприятия конкурса помогут актуализировать уникальность значимого общественного пространства губернии и найти пути реновации парка.

Призовой фонд конкурса:

I место - одна премия 500 тыс. руб.;

II место - две премии по 250 тыс. руб.;

III место - три премии по 200 тыс. руб.;

IV место - четыре премии по 100 тыс. руб.;

V место - пять премий по 50 тыс. рублей.

Победа в конкурсе предоставляет победителю право на участие в последующих стадиях разработки проекта в случае принятия решения о дальнейшей реализации на основе его концепции.

Даты конкурса: