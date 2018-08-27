В Самаре на маршруте №47 появились дополнительные автобусы

После проведенной ревизии работы автобусов на маршруте №47 задействовали дополнительный подвижной состав.

Проверка работы автобусных маршрутов Самары, организованная по поручению главы региона Дмитрия Азарова, продолжается. В субботу, 25 августа, представители департамента транспорта Самары оценили, насколько качественно предоставляется услуга перевозки на автобусах маршрута №47. Поводом послужили обращения горожан.

Маршрут №47 достаточно протяжен: он пролегает от Хлебной площади до завода "Экран", что составляет 21,7 км. Выезд первого автобуса в рейс в режиме выходного дня - 05:22, в рабочие дни - в 04:37; заезд контрольной машины в выходные - 22:45, в будние дни - в 22:55, что, по оценкам специалистов профильного департамента, является оптимальным.

В ходе проверки, которая проводилась в вечерние часы "пик", установлено, что наполняемость автобусов средняя (три балла по 5-балльной шкале). Интервал движения не превышает 15-20 минут и соответствует заявленному графику. В субботу на линию были выпущены 15 машин (нормативное количество на данном маршруте в режиме выходного дня).

Большинство горожан высказывают положительные отзывы относительно пассажироперевозок по маршруту №47. При этом проверяющими были зафиксированы и некоторые замечания - они уже доведены до перевозчика (ООО "Самара Авто Газ").

В частности, пассажиры высказали пожелание, чтобы автобусы этого маршрута ходили чаще. После проведенных контрольных мероприятий совместно с перевозчиком было принято решение о дополнительном выделении подвижного состава. По состоянию на сегодняшний день задействовано уже 27 автобусов, что на две единицы больше, чем ранее в рабочие дни. Обслуживание пассажиров осуществляется в основном с использованием машин марки ЛИАЗ.

Также перевозчику указали на необходимость более тщательно следить за чистотой в салонах автобусов в течение дня.