Опыт педагогов по организации волонтерства новокуйбышевской школы №3 перенимают коллеги из других регионов

Ученики новокуйбышевской школы №3 не только показывают отличные результаты в учебе. Они активно помогают жителям города, участвуя в добровольческом движении.

Ежегодно ученики школы №3 достигают высоких результатов в учебе, давая поводы для заслуженной гордости своим педагогам. В этом году здесь выпустили девять медалистов, каждый из которых подтвердил свой статус хорошими баллами на едином государственном экзамене. Впечатляет и тот факт, что из 53 выпускников 15 человек поступили в лучшие вузы Москвы и Санкт-Петербурга, а еще трое — в учебные заведения Франции, Англии и Чехии. Добиться этого ребята смогли во многом благодаря профильному обучению в старших классах по таким дисциплинам, как английский язык, обществознание, физика и математика. При этом без своих школьных педагогов, которые передают им свои знания, учат учиться и вкладывают в учеников всю свою душу, ребятам достичь таких вершин было бы практически невозможно.

В школе работает удивительно слаженный коллектив творческих и инициативных людей. Сложился он вокруг своего главного идейного стержня, заряжающего всех вокруг своей неутомимой позитивной энергетикой, — почетного работника образования РФ, директора Тамары Иванушкиной. Первые помощники руководителя, без которых директор как без рук, — его замы: заместитель по учебно-воспитательной работе, заслуженный работник образования Самарской области Татьяна Амосова и заместитель по воспитательной работе Екатерина Федореева. Первая, к слову, воспитала одну из главных "звездочек" школы — выпускницу 2018 года Валерию Селиванову. Под руководством Татьяны Амосовой Валерия два года подряд становилась призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Дважды добиваться такого результата не удавалось еще ни одному ученику в Поволжском округе. Эта же ученица добилась и 100-балльного результата по обществознанию на ЕГЭ.

На высокие результаты выводят детей и заслуженный учитель РФ Елена Светлова, и победители национального приоритетного проекта Татьяна Муравлева и Ольга Амосова, и победитель областного конкурса долгосрочных воспитательных проектов Игорь Федореев, и многие другие учителя. При этом сосредотачиваются педагоги не только на обучении, но и на воспитании детей. Основными направлениями воспитательной работы в школе стали гражданско-патриотическое и добровольческое.

В школе активную деятельность ведут добровольческое агентство "Поколение добра" и детская демократическая республика "Триумф". В рамках этих общественных структур школьники разрабатывают и на практике реализуют различные социально значимые проекты. Так, их усилиями три года назад была создана "Литературная гостиная". В рамках этого проекта, благодаря выигранному гранту благотворительного фонда "Виктория" и средствам, выделенным на приобретение оборудования выпускником школы Владимиром Аветисяном, старая традиционная библиотека превратилась в современное новое пространство для детей. Еще один проект — "Следы добра" — был направлен на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Эти и другие добровольческие проекты не раз завоевывали призовые места на конкурсах. Побеждают на различном уровне и ученики, проходящие обучение на таких внеурочных программах, как "Бизнес-школа", "Проектная мастерская", "Школа молодого лидера". Каждая из них также способствует воспитанию успешной личности.

Тамара Иванушкина, директор школы №3 Новокуйбышевска:

— Главным приоритетом в своей работе мы считаем обеспечение качественного образования путем постоянной модернизации содержания и структуры образовательного процесса. Особое внимание также уделяем развитию творческого потенциала учащихся и формированию у них потребности в здоровом образе жизни.