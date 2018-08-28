Педагоги в Смышляевке используют творческий подход к обучению

В школе №2 и входящем в ее структуру детском саду залогом успешного воспитания считают развитие у детей творческой активности.

Объединение на благо

Школу эту большой не назовешь — 240 учащихся и столько же дошколят. Что, однако, совсем не влияет на качество получаемого тут образования — Юлия Лоцманова, исполняющая обязанности директора, рассказывает нам, что сама окончила эту школу, а потом поступила в Самарский пед-университет, где впоследствии успешно закончила аспирантуру, защитила кандидатскую и работала преподавателем.

Современная Смышляевская школа №2 объединяет в себе школу и детский сад. Каждое из учреждений на момент объединения представляло собой самостоятельную организацию с более чем полувековой историей и со сложившейся системой образовательной и воспитательной деятельности. Для успешной работы в условиях актуальных тенденций оба учреждения обобщают и приумножают лучшее из накопленного опыта.

У школы №2 большие планы на будущее. Особое внимание будет обращено на профориентацию, для чего планируется развитие сотрудничества с ссузами.

Особых успехов и школа, и детский сад достигли в художественно-эстетическом и патриотическом воспитании. С 2016 года в школе действует поисковый отряд "ОбелискЪ", основанный предыдущим директором школы Алексеем Лариным. Под его руководством ребята выезжают на места боев Великой Отечественной войны, пытаются найти имена солдат и их родственников.

И в школе, и в детском саду есть военно-исторические музеи. С помощью экспонатов музея проводятся занятия, и воспитанники уже в своем юном возрасте получают первые уроки патриотизма.

О приоритете патриотического воспитания в учреждении, несомненно, свидетельствует и то, что в его стенах 1 сентября пройдет торжественное мероприятие — учебное заведение получит имя Героя Российской Федерации Евгения Зеленова.

Полезные игры

Ну, а особая гордость образовательной организации — театральная студия "Дебют" в детском саду, которой руководит энтузиаст своего дела педагог Татьяна Черникова. Площадь студии совсем не велика, но в ней разместился самый настоящий театр со сценой, зрительным залом, костюмерной и даже гримерной. Здесь ребята разучивают роли, репетируют, а затем дают представления перед своими однокашниками и родителями, нередко совершают гастроли для обучающихся начальных классов школы. К каждому представлению отдельно готовятся программки, афиши, педагоги и воспитанники сами делают даже книги с текстами сказок по своим спектаклям.

Работа студии отмечена наградами — первое место в 2017 году на фестивале "Волжские забавы", диплом лауреата Всероссийского фестиваля "Первые шаги" (играли пьесу "Три подарки" по мотивам одноименной сказки самарского автора Игоря Муханова).

К слову, занятия в студии очень помогают и в одной из главных задач детсада — исправлении у детей речевых проблем. Увы, многие родители считают, что "оно само собой как-нибудь пройдет", а в результате 50% поступающих в детсад детей имеют речевые затруднения. Но педагогам с помощью грамотно поставленной работы удается справиться со всеми случаями, кроме уже серьезных медицинских патологий. Для этого при учебном заведении открыты логопункт и консультативный центр, где педагоги и специалисты-дефектологи оказывают помощь не только детям, посещающим детский сад, но и тем, кто воспитывается дома.

В общем, гордость за своих подопечных Юлия Лоцманова хотя и пытается скрыть, но неглубоко. Да и зачем — такая уникальная работа, сделанная настоящими энтузиастами, вкладывающими в образовательные и воспитательные программы свет и тепло своих сердец, достойна того, чтобы о ней знала вся Самарская область.

Юлия Лоцманова, и. о. директора Смышляевской основной школы №2:

— Нынешнее поколение растет на гаджетах, дети не слышат живую речь. И потому многие из них уже нуждаются в профессиональной помощи логопеда.