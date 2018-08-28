Педагоги в Смышляевке используют творческий подход к обучению

В школе №2 и входящем в ее структуру детском саду залогом успешного воспитания считают развитие у детей творческой активности.
Объединение на благо
Школу эту большой не назовешь — 240 учащихся и столько же дошколят. Что, однако, совсем не влияет на качество получаемого тут образования — Юлия Лоцманова, исполняющая обязанности директора, рассказывает нам, что сама окончила эту школу, а потом поступила в Самарский пед-университет, где впоследствии успешно закончила аспирантуру, защитила кандидатскую и работала преподавателем.
Современная Смышляевская школа №2 объединяет в себе школу и детский сад. Каждое из учреждений на момент объединения представляло собой самостоятельную организацию с более чем полувековой историей и со сложившейся системой образовательной и воспитательной деятельности. Для успешной работы в условиях актуальных тенденций оба учреждения обобщают и приумножают лучшее из накопленного опыта.
У школы №2 большие планы на будущее. Особое внимание будет обращено на профориентацию, для чего планируется развитие сотрудничества с ссузами.
Особых успехов и школа, и детский сад достигли в художественно-эстетическом и патриотическом воспитании. С 2016 года в школе действует поисковый отряд "ОбелискЪ", основанный предыдущим директором школы Алексеем Лариным. Под его руководством ребята выезжают на места боев Великой Отечественной войны, пытаются найти имена солдат и их родственников.
И в школе, и в детском саду есть военно-исторические музеи. С помощью экспонатов музея проводятся занятия, и воспитанники уже в своем юном возрасте получают первые уроки патриотизма.
О приоритете патриотического воспитания в учреждении, несомненно, свидетельствует и то, что в его стенах 1 сентября пройдет торжественное мероприятие — учебное заведение получит имя Героя Российской Федерации Евгения Зеленова.
Полезные игры
Ну, а особая гордость образовательной организации — театральная студия "Дебют" в детском саду, которой руководит энтузиаст своего дела педагог Татьяна Черникова. Площадь студии совсем не велика, но в ней разместился самый настоящий театр со сценой, зрительным залом, костюмерной и даже гримерной. Здесь ребята разучивают роли, репетируют, а затем дают представления перед своими однокашниками и родителями, нередко совершают гастроли для обучающихся начальных классов школы. К каждому представлению отдельно готовятся программки, афиши, педагоги и воспитанники сами делают даже книги с текстами сказок по своим спектаклям.
Работа студии отмечена наградами — первое место в 2017 году на фестивале "Волжские забавы", диплом лауреата Всероссийского фестиваля "Первые шаги" (играли пьесу "Три подарки" по мотивам одноименной сказки самарского автора Игоря Муханова).
К слову, занятия в студии очень помогают и в одной из главных задач детсада — исправлении у детей речевых проблем. Увы, многие родители считают, что "оно само собой как-нибудь пройдет", а в результате 50% поступающих в детсад детей имеют речевые затруднения. Но педагогам с помощью грамотно поставленной работы удается справиться со всеми случаями, кроме уже серьезных медицинских патологий. Для этого при учебном заведении открыты логопункт и консультативный центр, где педагоги и специалисты-дефектологи оказывают помощь не только детям, посещающим детский сад, но и тем, кто воспитывается дома.
В общем, гордость за своих подопечных Юлия Лоцманова хотя и пытается скрыть, но неглубоко. Да и зачем — такая уникальная работа, сделанная настоящими энтузиастами, вкладывающими в образовательные и воспитательные программы свет и тепло своих сердец, достойна того, чтобы о ней знала вся Самарская область.
Юлия Лоцманова, и. о. директора Смышляевской основной школы №2:
— Нынешнее поколение растет на гаджетах, дети не слышат живую речь. И потому многие из них уже нуждаются в профессиональной помощи логопеда.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)