Новокуйбышевской школе №8 присвоено имя Виктора Михельсона

Почти 60 лет, с момента основания школы №8, это образовательное учреждение неразрывно связано с фамилией Михельсон. Многие годы шефствующими здесь были предприятия, возглавляемые Виктором Зельмановичем. Со временем эстафету от отца по поддержке школы принял его сын.

В новокуйбышевской школе №8 есть практически все, что необходимо для качественного образования и воспитания детей. Комфортные условия для обучения. Современное оборудование и инвентарь, необходимые для учебы, исследований, занятий спортом и творчеством. Выдающиеся педагоги, любящие детей и свою работу, способные передать подрастающему поколению все, что знают сами, и научить добывать информацию самостоятельно. И многим из этого школа обязана одной семье. С момента строительства школу опекал Виктор Михельсон, сегодня заботиться о том, чтобы дети получали достойное образование, продолжает его сын Леонид — председатель правления ПАО "НОВАТЭК". Потому неудивительно, что ответ на вопрос "Чье имя хочет обозначить в своем названии школа?" для педагогов, детей и родителей был однозначным — Виктора Зельмановича Михельсона.

Школа никогда не забывала огромный вклад, внесенный этой семьей в ее основание, развитие и достижения. В открытом в 2002 году музее истории школы первыми появились экспонаты, посвященные этой семье. С тех пор администрация, педагогический коллектив и ученики заботятся об их пополнении. Причем детские исследования проводятся по многим предметам.

Так, социальная программа руководимых им предприятий изучается в работах по обществознанию, истории, краеведению. Все, что связано с производством — объект исследований по физике, математике, химии. Проводится даже разбор географических вопросов, так как строительство нефтяных и газовых магистралей предприятиями, которыми руководил Виктор Михельсон, велось на территории всей страны.

А сегодняшнее производство ПАО "НОВАТЭК" находится преимущественно на Крайнем Севере.

Результаты своей исследовательской деятельности ребята представляют на различных конкурсах и научно-практических конференциях, где чаще всего одерживают победы и занимают призовые места. Как, например, два года назад на конференции "Человек. Гражданин. Хозяин", организованной музеем истории города и посвященной 100-летию со дня рождения Виктора Зельмановича.

Жюри конкурсов нередко поражают сами темы, которые ученики школы №8 выбирают для исследований. Так, побывав на одном из предприятий "НОВАТЭКа" в Тарко-Сале и в самом городе, ребята задались вопросом: "Почему в юрте тепло?" Это и стало отправной точкой интересного исследования.

К слову, в таких необычных для экскурсий школьников местах, как Тарко-Сале или Сабетта, новокуйбышевские школьники бывают благодаря уже Михельсону-младшему. Он встречается на своих предприятиях, которые расположены в этих отдаленных географических точках, с ребятами, обучающимися в классах для одаренных детей. Леонид Михельсон 19 лет назад сам стал инициатором создания в школе №8 по одному малокомплектному классу — по 12 человек — на старшей ступени обучения, где самые одаренные и целеустремленные дети получают максимум возможного для развития своего таланта, для поступления в профильный вуз и дальнейшей работы в компании "НОВАТЭК". А педагогический коллектив, состоящий из профессионалов своего дела, умело формирует из каждого талантливого ребенка инициативную личность, умеющую добиваться успеха.

Таким образом, тот вклад, который вносил отец и сегодня вносит сын в образование новокуйбышевских детей, не остается незамеченным. Ребята готовы с удовольствием трудиться на предприятиях "НОВАТЭКа", где создаются отличные условия для работы, карьерного и личностного роста специалистов. И ярких доказательств тому, каких успехов добиваются выпускники школы № 8, уже немало. Один из них, Александр Мингазов, сейчас является заместителем главного энергетика ООО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз".

Заслуженное имя достойной школе

Елена Черкасова, директор школы № 8 Новокуйбышевска:

— Виктор Зельманович Михельсон — человек, который всегда поддерживал нашу школу. Благодаря ему она вставала на ноги, росла и развивалась. Управляемые им предприятия — СМУ № 5, а затем — трест "Куйбышевтрубопроводстрой" — каждое лето ремонтировали школу. Здесь учились его дети. Он многое сделал для развития социальной инфраструктуры. Под его руководством газифицировано более 10 сельских районов Куйбышевской области. Он инициировал строительство жилья для работников, построил детский лагерь "Салют", детсад "Колобок", базы отдыха на Волге, общежитие и спортивный комплекс. Виктор Зельманович — человек-легенда. Обладая огромным трудолюбием, энергией, организаторскими способностями, он пользовался непререкаемым авторитетом и любовью окружающих. И мы безмерно благодарны его сыну — Леониду Викторовичу, который продолжает и развивает дело отца, в том числе в плане поддержки образования.