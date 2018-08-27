"Крылья Советов" проиграли "Енисею" – 0:1

В матче пятого тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде в Тюмени уступили красноярскому "Енисею" – 0:1.
Единственный гол самарцы пропустили на 44-й минуте. У красноярцев точный дальний удар в ближний угол с 25 метров нанес Михаил Костюков.
Больше половины встречи "Крылья" провели в меньшинстве. На 35-й минуте вторую желтую карточку у нашей команды получил Олег Ланин.
Следующий матч подопечные Андрея Тихонова проведут 1 сентября. На "Самара Арене" волжане сыграют с махачкалинским "Анжи". Начало встречи – в 15:00, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.