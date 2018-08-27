Андрей Тихонов: "Удаление было незаслуженное"

На пресс-конференции после матча пятого тура, в котором его команда уступила "Енисею" со счетом" 0:1, главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов поделился впечатлением от игры.

"В первом тайме мы выглядели не очень хорошо. Может быть, на это повлияла игровая схема, а может мы оказались неготовы, совершая простейшие ошибки. Я считаю, что удаление было незаслуженное. Потом вы посмотрите, разберете. Большое количество моментов было, когда игрокам "Енисея" следовало показывать желтые. Нам карточки давали, а им нет. Обрадович симулировал в штрафной. За это дается желтая или пенальти. Чистая рука была у Ятченко, но пенальти за это не дали. Кичин с прямой ногой прыгает и ему вообще ничего не дают. Судьи - безобразие просто. Я понимаю Олега Кононова: он сказал, что молчать не будет. Так вот, если мы все не будем молчать, то, может быть, не будет такой ерунды. Устроили панибратство!.. Пускай разбираются. Наши лучшие судьи так судят", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.