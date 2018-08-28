Анастасия Павлюченкова проиграла в первом раунде US Open

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова потерпела поражение в стартовом раунде US Open–2018, уступив шведке Ребекке Петерсон в трех сетах — 6:1, 4:6, 3:6.
Раньше теннисистки не встречались, пишет championat.com.
Поединок продолжался 2 часа 18 минут. Петерсон выполнила 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Павлюченковой 2 подачи навылет, 12 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.
US Open — последний в сезоне турнир "Большого шлема". Действующей чемпионкой соревнований является американка Слоан Стивенс, третья ракетка мира. Женский финал состоится в субботу, 8 сентября, а последние матчи в Нью-Йорке пройдут в воскресенье, 9 сентября.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.