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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова проиграла в первом раунде US Open

НЬЮ-ЙОРК. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова потерпела поражение в стартовом раунде US Open–2018, уступив шведке Ребекке Петерсон в трех сетах — 6:1, 4:6, 3:6.

Раньше теннисистки не встречались, пишет championat.com.

Поединок продолжался 2 часа 18 минут. Петерсон выполнила 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Павлюченковой 2 подачи навылет, 12 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

US Open — последний в сезоне турнир "Большого шлема". Действующей чемпионкой соревнований является американка Слоан Стивенс, третья ракетка мира. Женский финал состоится в субботу, 8 сентября, а последние матчи в Нью-Йорке пройдут в воскресенье, 9 сентября.

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