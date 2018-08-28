Страдания вдовы из-за ложного обвинения в убийстве мужа-банкира оценили в 1,75 млн рублей

В понедельник, 27 августа, в Ленинском райсуде был рассмотрен иск Екатерины Пузиковой к государству о компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. Также на суде стало известно, что Екатерина вышла замуж и в ближайшее время намерена стать адвокатом, "чтобы помогать людям".
Напомним, 29-летняя истица с июня 2012 года почти пять с половиной лет подвергалась уголовному преследованию за убийство мужа, которого она не совершала. За это время она выслушала два обвинительных приговора, трижды была арестована и отсидела более 11 месяцев в камере следственного изолятора. Около года Пузикова находилась под домашним арестом.
В конце октября прошлого года она была полностью оправдана за непричастностью к совершенному преступлению. Решение апелляционной коллегии Самарского облсуда устояло в вышестоящих инстанциях.
От имени государства прокуратура принесла оправданной официальные извинения и признала за ней право на реабилитацию, которая включает в себе получение компенсации за перенесенные страдания. Пузикова просила суд компенсировать ее моральный вред выплатой 10 млн рублей.
На заседании на стороне истица выступили ее близкие, в том числе мать, адвокат Василий Гурко, осуществлявший ее защиту в уголовном процессе, как специалиста заслушали мнение доцента кафедры психологии Самарского университета Юрия Шилова.
Последний заявил, что по вине госорганов Пузиковой пришлось пережить наивысшую степень страданий, связанных с разлукой с больным грудным ребенком, с несправедливым лишением свободы, сменой привычного образа жизни и круга общения при помещении в тюрьму, лишением возможности профессионального роста, страхом за свое будущее и т.д. К тому же эта психотравмирующая ситуация длилась неоправданно долго.
Однако представитель регионального управления государственного казначейства заявила, что иск чрезмерен, и просила отказать в его удовлетворении в полном объеме. Прокуратура посчитала, что достаточно и 800 тыс. рублей. Адвокат Екатерины Пузиковой Андрей Карномазов заявил, что лучше пусть им откажут в иске, чем присудят унизительно низкую, "игрушечную" компенсацию.
Выслушав доводы сторон, федеральный судья Эльвира Грищенко назначила выплатить Пузиковой 1,75 млн рублей.
"Когда у нас на руках будет мотивированное решение суда, тогда мы сможем решить вопрос о дальнейших своих действиях", - заявил изданию Андрей Карномазов.
Ответчик также может обжаловать данное решение в течение месяца.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.