Нападающий "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев получил вызов в сборную Азербайджана

Нападающий "Крыльев Советов" 22-летний Рамиль Шейдаев вызван в национальную сборную Азербайджана по футболу.
В пятницу, 7 сентября, в Баку азербайджанцам предстоит матч с командой Косово, а 10 сентября на выезде городе Та-Кали — поединок против Мальты. Обе игры пройдут в рамках первого в истории европейского футбола розыгрыша Лиги наций УЕФА.
Турнир дает 55 сборным-участницам дополнительные шансы попасть на ЕВРО-2020. Предполагается, что в расположении сборной Азербайджана футболист "Крыльев" пробудет с 28 августа по 11 сентября.
Последние комментарии
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.