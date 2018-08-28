Нападающий "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев получил вызов в сборную Азербайджана

Нападающий "Крыльев Советов" 22-летний Рамиль Шейдаев вызван в национальную сборную Азербайджана по футболу.

В пятницу, 7 сентября, в Баку азербайджанцам предстоит матч с командой Косово, а 10 сентября на выезде городе Та-Кали — поединок против Мальты. Обе игры пройдут в рамках первого в истории европейского футбола розыгрыша Лиги наций УЕФА.

Турнир дает 55 сборным-участницам дополнительные шансы попасть на ЕВРО-2020. Предполагается, что в расположении сборной Азербайджана футболист "Крыльев" пробудет с 28 августа по 11 сентября.