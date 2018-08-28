В Самаре утонул двухлетний ребенок, оставленный в ванне нетрезвым отцом

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, об этом сообщают в СК РФ.

"По версии следствия, 14 июня 2018 г. обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставил без присмотра своего двухлетнего сына в ванне, наполненной водой, в результате чего ребенок скончался от механической асфиксии при утоплении", - сообщили в СК РФ.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.