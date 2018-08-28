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Общество

Трамваи год будут ходить до ул. Пионерской из-за строительства Фрунзенского моста

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На время строительства Фрунзенского моста трамвайные пути на ул. Фрунзе будут демонтированы, а движение трамваев, ориентировочно, на один год будет организовано до ул. Пионерской, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. Прежде сообщалось о перекрытии движения трамваев по ул. Фрунзе на два месяца.

Трамваи год будут ходить до ул. Пионерской из-за строительства Фрунзенского моста Трамваи год будут ходить до ул. Пионерской из-за строительства Фрунзенского моста
Фото: Игорь Казановский

Напомним, проект строительства мостового перехода "Фрунзенский" включает в себя возведение шестиполосного cталежелезобетонного моста через реку Самару длиной 667 м и шириной проезжей части 22 м, железобетонного моста через заболоченное озеро Банное длиной 79,6 м, транспортной развязки и путепровода над автодорогой основного хода на ул. Шоссейной (70,7 м), транспортной развязки и пяти подпорных стен из монолитного железобетона на ул. Фрунзе, а также строительство основного хода автомобильной дороги.

Общая протяженность новой трассы составит 2,67 км. Мостовой переход свяжет Самарский и Куйбышевский районы, а также обеспечит пропуск транспортных потоков в сторону федеральных автодорог М-32 и М-5.

Строительная готовность всех сооружений мостового перехода составляет 53%, строительство основного хода автомобильной дороги выполнено на 77%, устройство искусственных сооружений - на 82%.

В пресс-службе областного правительства пояснили, что параллельно с демонтажем трамвайных путей на ул. Фрунзе планируется разработать проект переноса трамвайных путей дальше от моста.

"После строительства трамвайной линии по новой трассе движение трамваев до Хлебной площади будет восстановлено. Это предполагается сделать одновременно с окончанием строительства моста", - отмечают в региональном правительстве и добавляют, что также прорабатывается вопрос корректировки проекта в части изменения переустройства троллейбусной линии с пропуском движения через мост "Фрунзенский".

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