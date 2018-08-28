На стратегической сессии обсудили будущее дошкольного образования

Во вторник, 28 августа, в рамках стратегической сессии по теме "Лучшее - детям" состоялось заседание секции "Дошкольное образование - территория разнообразия детства". Ее вела директор ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО" Татьяна Волосовец.
"Я так часто у вас бываю, что коллеги из Самарской области стали для меня почти родными, - отмечает Татьяна Волосовец. - Сегодня мы с вами должны обсудить основные стратегические линии, обозначенные правительством России. Прежде всего это образование для детей до 3 лет. Здесь у нас получился поколенческий разрыв. Помните, в советских садиках всегда было несколько ясельных групп, потому что детей в садик отдавали рано: родители работали. В постсоветский период система потихоньку разрушалась, ясельные группы закрывались, а женщинам разрешили сидеть с детьми до 3 лет".
Сейчас, по ее словам, когда начали возвращать ясельные группы, выяснилось, что воспитатели, умеющие работать с детьми этого возраста, уже вышли на пенсию.
"Теперь нам надо повышать квалификацию, специально обучать молодых педагогов. На организацию ясельных групп в детских садах в этом и в следующем году выделяется по 24,5 млрд рублей. Но мало построить здания, если мы не подготовим для этих групп воспитателей", - отмечает Татьяна Волосовец.
Второе направление работы - дети с ограниченными возможностями здоровья, которые поступают в общеобразовательные группы. В помощь педагогам сейчас создаются специальные образовательные программы.
Третье направление - открытие и поддержка работы консультативных пунктов для работы с родителями, дети которых по разным причинам не посещают ДОУ. Таких пунктов по стране открыто уже 9,5 тысячи, и педагоги должны в этой работе активно участвовать.
Выступающие в своих докладах касались вопросов взаимодействия семьи и дошкольной организации, сохранения психологического здоровья ребенка, современных подходов к оценке качества дошкольного образования, инновационных технологий организации технического творчества дошкольников и многого другого.
Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводятся тематические стратегические сессии, каждая из которых посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, уже состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения.
К участию в каждой из них привлекается максимально широкий круг экспертов - от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий вырабатываются конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.
Свои предложения по включению в стратегию любой житель Самарской области может оставить на сайте 63lider.ru.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)