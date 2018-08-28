На стратегической сессии обсудили будущее дошкольного образования

Во вторник, 28 августа, в рамках стратегической сессии по теме "Лучшее - детям" состоялось заседание секции "Дошкольное образование - территория разнообразия детства". Ее вела директор ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО" Татьяна Волосовец.

"Я так часто у вас бываю, что коллеги из Самарской области стали для меня почти родными, - отмечает Татьяна Волосовец. - Сегодня мы с вами должны обсудить основные стратегические линии, обозначенные правительством России. Прежде всего это образование для детей до 3 лет. Здесь у нас получился поколенческий разрыв. Помните, в советских садиках всегда было несколько ясельных групп, потому что детей в садик отдавали рано: родители работали. В постсоветский период система потихоньку разрушалась, ясельные группы закрывались, а женщинам разрешили сидеть с детьми до 3 лет".

Сейчас, по ее словам, когда начали возвращать ясельные группы, выяснилось, что воспитатели, умеющие работать с детьми этого возраста, уже вышли на пенсию.

"Теперь нам надо повышать квалификацию, специально обучать молодых педагогов. На организацию ясельных групп в детских садах в этом и в следующем году выделяется по 24,5 млрд рублей. Но мало построить здания, если мы не подготовим для этих групп воспитателей", - отмечает Татьяна Волосовец.

Второе направление работы - дети с ограниченными возможностями здоровья, которые поступают в общеобразовательные группы. В помощь педагогам сейчас создаются специальные образовательные программы.

Третье направление - открытие и поддержка работы консультативных пунктов для работы с родителями, дети которых по разным причинам не посещают ДОУ. Таких пунктов по стране открыто уже 9,5 тысячи, и педагоги должны в этой работе активно участвовать.

Выступающие в своих докладах касались вопросов взаимодействия семьи и дошкольной организации, сохранения психологического здоровья ребенка, современных подходов к оценке качества дошкольного образования, инновационных технологий организации технического творчества дошкольников и многого другого.

Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводятся тематические стратегические сессии, каждая из которых посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, уже состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения.

К участию в каждой из них привлекается максимально широкий круг экспертов - от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий вырабатываются конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.

Свои предложения по включению в стратегию любой житель Самарской области может оставить на сайте 63lider.ru.