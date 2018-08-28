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Здравоохранение Общество

Эксперты решали вопрос сохранения здоровья детей в образовательном пространстве

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 28 августа, в рамках стратегической сессии по теме "Лучшее - детям" состоялось заседание секции "Сохранение здоровья и обеспечение безопасности детей в образовательном пространстве". Ее провел председатель городской думы Самары Алексей Дегтев.

Собравшиеся много говорили о профилактике зависимого поведения у детей и подростков. Например, главный врач ГБУЗ "Самарский областной центр медицинской профилактики" Александр Муравец подробно остановился на типичных ошибках и современных подходах к формированию здорового образа жизни учащихся.

Он предложил обращаться к эмоциям ребят в борьбе с алкоголем, табакокурением, жирной пищей. Подчеркнул, что необходимо всеми силами бороться с электронными сигаретами и вейпами, которые не отвлекают, а наоборот, привлекают людей к курению.

"Примерно 80% населения информировано о том, какими путями передается ВИЧ, но мало кто умеет довести эту информацию до детей, - считает Муравец. - Мы готовы проводить тренинги и мастер-классы для родителей и педагогов, чтобы они могли объяснить детям, как избежать опасности".

В тематической литературе много говорится о составе и видах наркотических средств и о том, какое действие они оказывают. Эксперт считает, что это также вызывает желание их попробовать, а нужно формировать у детей стойкое неприятие и понимание, насколько это опасно и вредно.

Директор ГБОУ ДПО "Региональный социопсихологический центр" Татьяна Клюева рассказывала о необходимости психолого-педагогического сопровождения дошкольников и школьников. В Самарской области эта служба работает более 20 лет. Сейчас около 2 тыс. ее специалистов - педагоги-психологи, социальные педагоги, дефектологи и т.д. - работают в 14 центрах. И они готовы оказать квалифицированную помощь в любой точке региона.

Также на секции обсудили организацию образования детей с ОВЗ и инвалидностью, технологии развития физической культуры - от адаптированной физкультуры до спорта высших достижений, а также внедрение комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории Самарской области.

Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводятся тематические стратегические сессии, каждая из которых посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, уже состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения.

К участию в каждой из них привлекается максимально широкий круг экспертов - от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий вырабатываются конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.

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Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

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