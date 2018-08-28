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Олимпийские Спорт

Гимнастка Ксения Полякова победила на этапе мирового Кубка Вызова

КАЗАНЬ. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Казани, с 24 по 26 августа, прошел очередной этап мирового Кубка Вызова по художественной гимнастике.

В турнире приняли участие гимнастки Армении, Болгарии, Белоруссии, Израиля, Италии, Испании, США, Словении, Латвии, Индии, Венгрии, Румынии, Китая, Японии и других стран.

За сборную команду России в групповых упражнениях выступала самарская гимнастка Ксения Полякова.
По результатам соревнований в групповых упражнениях золото многоборья завоевала команда Италии, серебро у гимнасток России, а бронза у представительниц Болгарии.

Сборная команда России одержала победу в упражнениях с обручами (23,100 балла) и 3 мячами и 2 скакалками (22,800 балла), сообщает министерство спорта Самарской области.

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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