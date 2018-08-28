Гимнастка Ксения Полякова победила на этапе мирового Кубка Вызова

В Казани, с 24 по 26 августа, прошел очередной этап мирового Кубка Вызова по художественной гимнастике.

В турнире приняли участие гимнастки Армении, Болгарии, Белоруссии, Израиля, Италии, Испании, США, Словении, Латвии, Индии, Венгрии, Румынии, Китая, Японии и других стран.

За сборную команду России в групповых упражнениях выступала самарская гимнастка Ксения Полякова.

По результатам соревнований в групповых упражнениях золото многоборья завоевала команда Италии, серебро у гимнасток России, а бронза у представительниц Болгарии.

Сборная команда России одержала победу в упражнениях с обручами (23,100 балла) и 3 мячами и 2 скакалками (22,800 балла), сообщает министерство спорта Самарской области.