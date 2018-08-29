Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй круг US Open, победив венгерку Тимю Бабош в трех партиях — 3:6, 6:4, 6:3. Счет личных встреч теперь 2-0 в пользу Дарьи, пишет championat.com.

Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. 21-летняя уроженка Тольятти, занимающая 11-е место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. Бабош выполнила 5 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16.

За выход в третий круг соревнований Касаткина поспорит с белоруской Александрой Саснович, которая в 1-м круге одержала волевую победу над швейцаркой Белиндой Бенчич — 2:6, 6:1, 6:2.

US Open — последний в сезоне турнир "Большого шлема". Действующей чемпионкой соревнований является американка Слоан Стивенс, третья ракетка мира. Женский финал состоится в субботу, 8 сентября, а последние матчи в Нью-Йорке пройдут в воскресенье, 9 сентября.