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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина пробилась во второй круг US Open, победив венгерку Тимю Бабош

НЬЮ-ЙОРК. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй круг US Open, победив венгерку Тимю Бабош в трех партиях — 3:6, 6:4, 6:3. Счет личных встреч теперь 2-0 в пользу Дарьи, пишет championat.com.

Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. 21-летняя уроженка Тольятти, занимающая 11-е место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. Бабош выполнила 5 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16.

За выход в третий круг соревнований Касаткина поспорит с белоруской Александрой Саснович, которая в 1-м круге одержала волевую победу над швейцаркой Белиндой Бенчич — 2:6, 6:1, 6:2.

US Open — последний в сезоне турнир "Большого шлема". Действующей чемпионкой соревнований является американка Слоан Стивенс, третья ракетка мира. Женский финал состоится в субботу, 8 сентября, а последние матчи в Нью-Йорке пройдут в воскресенье, 9 сентября.

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Последние комментарии

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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И где это всё?????!!?????

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