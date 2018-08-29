Всероссийский сельский Сабантуй-2019 пройдет в Камышле

Всероссийский сельский Сабантуй-2019 пройдет в с. Камышла, сообщает департамент информполитики администрации губернатора Самарской области в Твиттере.
"Аспекты подготовки к празднику и развитие двусторонних связей с Татарстаном Дмитрий Азаров обсудил с заместителем премьер-министра республики, председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым", - указывается в сообщении.
Также во вторник, 29 августа, в Камышле прошло выездное рабочее совещание по вопросам организации праздника.
Последние комментарии
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Похоже приглянулась земля под территорией зоопарка, а тут сразу народ требует. Так было с переносом базы КС в другое место Развеевым. За больницей Серидавина девственный лес. За него никто не заступится - вырубят и всё, жители ведь проголосовали (какие-то и где-то).
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....