Всероссийский сельский Сабантуй-2019 пройдет в Камышле

Всероссийский сельский Сабантуй-2019 пройдет в с. Камышла, сообщает департамент информполитики администрации губернатора Самарской области в Твиттере.

"Аспекты подготовки к празднику и развитие двусторонних связей с Татарстаном Дмитрий Азаров обсудил с заместителем премьер-министра республики, председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым", - указывается в сообщении.

Также во вторник, 29 августа, в Камышле прошло выездное рабочее совещание по вопросам организации праздника.