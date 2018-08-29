В Самарской области начнет работу проектный офис цифрового развития

В Самарской области 1 сентября начнет работать проектный офис цифрового развития, созданный по инициативе главы региона Дмитрия Азарова и по предложениям президента Самарского университета Виктора Сойфера.
При этом департамент информационных технологий и связи Самарской области продолжит цифровую трансформацию в органах государственной власти и муниципалитетах, а новая автономная некоммерческая организация возьмет на себя организацию мероприятий, необходимых для цифрового развития региона и регионального бизнеса. Возглавил проектный офис Дмитрий Камынин.
Задачами проектного офиса цифрового развития являются выход регионального бизнеса в этой сфере на федеральный и международный уровень, реализация мероприятий, направленных на сохранение долговременного экономического и социального эффекта от развиваемых цифровых проектов для бюджета и жителей области.
Проектный офис будет разрабатывать и реализовывать пилотные проекты, способные стать интеграторами усилий региональных центров компетенций в области образования, науки и бизнеса и привлечения в регион крупных российских и иностранных высокотехнологичных компаний-лидеров.
На проектный офис возложена обязанность организации масштабной подготовки и переподготовки кадров для цифровой экономики в области, а также привлечение федеральных и внебюджетных средств, иностранных инвестиций в региональную экономику.
В ближайших планах проектного офиса - разработать предложения в стратегию социально-экономического развития Самарской области, касающиеся вопросов цифровой трансформации, создать условия для активного участия профессиональных сообществ в выработке конкретных мероприятий цифрового развития области, в том числе регионального бизнеса.
Кроме того, планируется совместно с региональными научными организациями и бизнесом подготовить не менее пяти проектов в сфере цифровой экономики, привлекательных для федеральных институтов развития, крупных российских организаций-лидеров, межгосударственных фондов, иностранного бизнеса, структур обеспечения межгосударственного взаимодействия.
Последние комментарии
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.