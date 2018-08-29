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Экономическая политика Экономика и бизнес

В Самарской области начнет работу проектный офис цифрового развития

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 1 сентября начнет работать проектный офис цифрового развития, созданный по инициативе главы региона Дмитрия Азарова и по предложениям президента Самарского университета Виктора Сойфера.

При этом департамент информационных технологий и связи Самарской области продолжит цифровую трансформацию в органах государственной власти и муниципалитетах, а новая автономная некоммерческая организация возьмет на себя организацию мероприятий, необходимых для цифрового развития региона и регионального бизнеса. Возглавил проектный офис Дмитрий Камынин.

Задачами проектного офиса цифрового развития являются выход регионального бизнеса в этой сфере на федеральный и международный уровень, реализация мероприятий, направленных на сохранение долговременного экономического и социального эффекта от развиваемых цифровых проектов для бюджета и жителей области.

Проектный офис будет разрабатывать и реализовывать пилотные проекты, способные стать интеграторами усилий региональных центров компетенций в области образования, науки и бизнеса и привлечения в регион крупных российских и иностранных высокотехнологичных компаний-лидеров.
На проектный офис возложена обязанность организации масштабной подготовки и переподготовки кадров для цифровой экономики в области, а также привлечение федеральных и внебюджетных средств, иностранных инвестиций в региональную экономику.

В ближайших планах проектного офиса - разработать предложения в стратегию социально-экономического развития Самарской области, касающиеся вопросов цифровой трансформации, создать условия для активного участия профессиональных сообществ в выработке конкретных мероприятий цифрового развития области, в том числе регионального бизнеса.

Кроме того, планируется совместно с региональными научными организациями и бизнесом подготовить не менее пяти проектов в сфере цифровой экономики, привлекательных для федеральных институтов развития, крупных российских организаций-лидеров, межгосударственных фондов, иностранного бизнеса, структур обеспечения межгосударственного взаимодействия.

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