В Самарской области будут судить экс-министра имущества региона

В Самаре под суд отправляется бывший министр имущества Антон Бекин.
"Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело экс-министра имущества Самарской области Антона Бекина, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Ущерб бюджету от его действий оценен в 1,8 млн рублей", - сообщил в Twitter советник директора Росгвардии, зампредседателя совета при губернаторе Самарской области по вопросам стратегического развития Александр Хинштейн.
Бекина обвиняют в сокрытии нарушений, выявленных при проверке ГУП "Стройконтроль".
Информацию об окончании расследования подтвердили в пресс-службе прокуратуры Самарской области. По данным ведомства, рассматривать уголовное дело должен суд Ленинского района Самары.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....