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Преступления Происшествия

В Самарской области будут судить экс-министра имущества региона

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре под суд отправляется бывший министр имущества Антон Бекин.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело экс-министра имущества Самарской области Антона Бекина, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Ущерб бюджету от его действий оценен в 1,8 млн рублей", - сообщил в Twitter советник директора Росгвардии, зампредседателя совета при губернаторе Самарской области по вопросам стратегического развития Александр Хинштейн.

Бекина обвиняют в сокрытии нарушений, выявленных при проверке ГУП "Стройконтроль".

Информацию об окончании расследования подтвердили в пресс-службе прокуратуры Самарской области. По данным ведомства, рассматривать уголовное дело должен суд Ленинского района Самары.

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А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?

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верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....

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