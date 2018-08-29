В Самарской области будут судить экс-министра имущества региона

В Самаре под суд отправляется бывший министр имущества Антон Бекин.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело экс-министра имущества Самарской области Антона Бекина, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Ущерб бюджету от его действий оценен в 1,8 млн рублей", - сообщил в Twitter советник директора Росгвардии, зампредседателя совета при губернаторе Самарской области по вопросам стратегического развития Александр Хинштейн.

Бекина обвиняют в сокрытии нарушений, выявленных при проверке ГУП "Стройконтроль".

Информацию об окончании расследования подтвердили в пресс-службе прокуратуры Самарской области. По данным ведомства, рассматривать уголовное дело должен суд Ленинского района Самары.