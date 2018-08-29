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Общество

Судебные приставы взыскали более 1 млрд рублей в бюджет

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За шесть месяцев 2018 г. судебные приставы Самарской области взыскали и перечислили в бюджет более 1 млрд рублей. Арестовано имущество должников по фискальным платежам почти на 48 млн рублей.

Фото: Ксения Штефан

На данный момент работники УФССП по Самарской области активно проводят рейды по организациям-должникам. Так, во вторник, 28 августа, представители службы выехали на ул. Вольскую, 52 в Самаре. На место отправился и журналист Волга Ньюс.

В полуподвальном помещении жилого дома оказалась "разливайка". Внутри - ассортимент алкоголя, дешевая закуска и выпивающие посетители. Торговля явно идет.

Между тем организация задолжала налогов на 910 тыс. рублей.

"К оплате должник не приступил, хотя был надлежащим образом извещен, - говорит судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по Самаре УФССП России по Самарской области Владимир Карандаев, - В рамках исполнительного производства нами было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на расчетном счете. Но на расчетном счете организации денег не было".

Чтоб исполнить решение суда, приставы приехали на одну из точек ООО. Из кассы изъяли деньги, правда, небольшую сумму - 4200 рублей. В счет долга приставы арестовали имущество - холодильник, телевизор, музыкальный центр и алкоголь. В ближайшее время сотрудники УФССП собираются посетить и другие точки организации-должника.

Если в ближайшие 10 дней представитель организации погасит долги - имущество вернут. Если не оплатит - продадут на торгах, а деньги с продажи направят в счет погашения долга.

Судебные приставы напоминают: узнать о долгах или оплатить их можно при помощи сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области или в мобильном приложении "ФССП".

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