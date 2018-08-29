Ушел из жизни главный тренер гандбольной "Лады" Левон Акопян

Российский гандбол понес невосполнимую утрату. Сегодня ушел из жизни выдающийся спортивный деятель главный тренер гандбольной "Лады" Левон Акопян.
Перестало биться сердце человека, который внес неоценимый вклад в развитие своего любимого вида спорта в России. Это он стоял у истоков волгоградского гандбола, вывел его на передовые позиции в отечественном ручном мяче и сделал родной для себя коллектив ведущим в стране.
Последние пять лет Акопян плодотворно трудился в Тольятти. Под его руководством "Лада" четырежды становилась серебряным призером чемпионата России и один раз завоевала бронзу, а в 2014 г. выиграла Кубок ЕГФ.
Летом 2016 г. Левон Оганесович, войдя в тренерский штаб национальной сборной России, стал одним из творцов ее триумфа на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Он воспитал великое множество замечательных гандболисток и еще многое планировал сделать.
Ему было 73 года. ГК "Лада" выражает искренние соболезнования родным и близким Левона Оганесовича и скорбит вместе с ними.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.