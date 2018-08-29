Ушел из жизни главный тренер гандбольной "Лады" Левон Акопян

Российский гандбол понес невосполнимую утрату. Сегодня ушел из жизни выдающийся спортивный деятель главный тренер гандбольной "Лады" Левон Акопян.

Перестало биться сердце человека, который внес неоценимый вклад в развитие своего любимого вида спорта в России. Это он стоял у истоков волгоградского гандбола, вывел его на передовые позиции в отечественном ручном мяче и сделал родной для себя коллектив ведущим в стране.

Последние пять лет Акопян плодотворно трудился в Тольятти. Под его руководством "Лада" четырежды становилась серебряным призером чемпионата России и один раз завоевала бронзу, а в 2014 г. выиграла Кубок ЕГФ.

Летом 2016 г. Левон Оганесович, войдя в тренерский штаб национальной сборной России, стал одним из творцов ее триумфа на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Он воспитал великое множество замечательных гандболисток и еще многое планировал сделать.

Ему было 73 года. ГК "Лада" выражает искренние соболезнования родным и близким Левона Оганесовича и скорбит вместе с ними.