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Общество

В Самаре на перекрестках на Московском шоссе дважды за день отключались светофоры

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 29 августа, за день дважды отключались светофоры в районе перекрестков Московского шоссе и ул. Советской Армии и Московского шоссе и 22-го Партсъезда.

Фото: Алексей Рогач

Это произошло из-за отключения внешнего электроснабжения, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в службе "Самарадорсигнал".

Первое отключение произошло около 12:00. Примерно через полчаса электричество появилось и светофоры заработали.

Второй раз светофоры отключились на этом перекрестке около 17:30, и пока не работают.

Как сообщают в "Самарадорсигнале", сейчас на перекрестках регулированием движения занимаются сотрудники ДПС. По предварительным данным, электричество отключалось в связи с плановыми работами.

Очевидцы сообщают, что из-за отключения светофоров на Московском шоссе серьезно осложнилось движение.

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