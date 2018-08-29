В Самаре на перекрестках на Московском шоссе дважды за день отключались светофоры

В среду, 29 августа, за день дважды отключались светофоры в районе перекрестков Московского шоссе и ул. Советской Армии и Московского шоссе и 22-го Партсъезда.
Это произошло из-за отключения внешнего электроснабжения, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в службе "Самарадорсигнал".
Первое отключение произошло около 12:00. Примерно через полчаса электричество появилось и светофоры заработали.
Второй раз светофоры отключились на этом перекрестке около 17:30, и пока не работают.
Как сообщают в "Самарадорсигнале", сейчас на перекрестках регулированием движения занимаются сотрудники ДПС. По предварительным данным, электричество отключалось в связи с плановыми работами.
Очевидцы сообщают, что из-за отключения светофоров на Московском шоссе серьезно осложнилось движение.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...