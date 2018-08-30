Строительство моста через реку Сок в Самарской области вошло в Стратегию пространственного развития РФ, сообщили Волга Ньюс в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Строительство второго моста через Сок на выезде из Самары вошло в Стратегию пространственного развития РФ

"Существующий мост через реку Сок в Красноярском районе Самарской области расположен на границе с городским округом Самара. В связи с расширением Красноглинского шоссе с двух до четырех полос движения необходимо строительство параллельно существующего двухполосного мостового перехода для обеспечения требуемой пропускной способности", - пояснили в минтрансе.

В ведомстве также рассказали, что речь идет о строительстве мостового перехода с двумя полосами движения. Полная протяженность реконструируемого участка составит 2,04 км, общая стоимость в ценах 2014 г. - 1,338 млрд рублей.

Ранее информагентство РБК сообщало о том, что строительство моста через Сок в Самарской области вошло также в проект плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 г., который был передан Минэкономразвития России премьер-министру страны Дмитрию Медведеву.

План развития магистральной инфраструктуры РФ разрабатывается на основе Стратегии пространственного развития РФ во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и должен быть утвержден до 1 октября 2018 года.

Он предусматривает масштабное финансирование инфраструктурных проектов, которые обойдутся почти в 7 трлн руб. в течение шести лет, и включает 690 объектов в разных регионах страны. При этом со ссылкой на собственные источники издание уточняло, что "это только проект, по сути, консолидированное предложение".

Помимо моста через Сок, еще 20 проектов, связанные с Самарской областью, вошли в перечень объектов инфраструктуры федерального значения, подлежащих созданию и модернизации до 2035 года. Этот перечень был подготовлен Минэкономразвития РФ в рамках работы над пакетом документов по проекту Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года, сообщили Волга Ньюс в региональном мининстерстве экономического развития, инвестиций и торговли.

В частности, речь идет о шести объектах в сфере развития железнодорожного сообщения, в числе которых - организация скоростного движения по маршрутам Самара - международный аэропорт Курумоч - Тольятти, Самара - Пенза, Самара - Саранск, Самара - Саратов, а также электрификация участков железнодорожных путей Кинель - Оренбург и Инза - Кандры.

Также в перечень включены магистральные автомобильные дороги:

дальнейшая модернизация федеральной трассы М-5 "Урал" в границах Самарской области;

строительство скоростной автодороги Европа - Западный Китай с последующей эксплуатацией на платной основе Москва - Владимир - Саранск - Ульяновск - Самара - Оренбург - Акбулак - гр. с Казахстаном;

строительство дороги Нижний Новгород - Самара;

скоростной автомобильной дороги Набережные Челны - Саратов - Волгоград - Ростов-на-Дону с ответвлением на Самару в составе скоростного транспортного коридора "Юго-Восточная хорда" (1,4 тыс. км);

реконструкция участка дороги А-300 Самара - Большая Черниговка до границы с Казахстаном в Самарской и Оренбургской областях;

создание скоростного автодорожного коридора "Волжская рокада";

реконструкция в скоростную автомобильную магистраль трассы Казань - Самара.

Кроме того, в список вошли мост через Волгу в районе Климовки и Фрунзенский мостовой переход, а также проекты по формированию на базе аэропорта Курумоч узлового грузового мультимодального транспортно-логистического центра, реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна и другие.

Помимо этого, правительство Самарской области направило в Минэкономразвития РФ дополнительный перечень еще из семи объектов магистральной инфраструктуры для включения в Стратегию пространственного развития. В их числе:

проект реконструкции автодороги Тольятти - Ягодное в Ставропольском районе;

реконструкция автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в Волжском районе и Новокуйбышевске

реконструкция инфраструктуры Куйбышевской железной дороги Северного промышленного узла Тольятти, включающая станции Химзаводскую, Азотную, Жигулевское Море;

строительство пр. Карла Маркса на участке от пр. Кирова до границы Самары с реконструкцией участка автомагистрали Центральная;

строительство подъездных путей необщего пользования к территории ОЭЗ ППТ "Тольятти";

строительство железнодорожных путей к индустриальному парку Чапаевск Самарской области;

реконструкция моста через реку Самару на км 24+500 Обводной автодороги Самары от "Урала" до Самара - Волгоград (около Алексеевки).

Как пояснили в министерстве, пока по этим семи объектам решение федеральными властями не принято.