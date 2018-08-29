Долги по зарплате перед работниками СПЗ погасят до 30 сентября

В среду, 29 августа, глава региона Дмитрий Азаров провел рабочее совещание по ситуации на ОАО "Самарский подшипниковый завод". На предприятии введено конкурсное управление, задолженность по заработной плате составляет 38 млн рублей.
Совещание, в котором приняли участие собственники компании, представители трудового коллектива, руководители профильных министерств областного правительства, прокуратуры, налоговой службы, прошло на площадке завода.
"Процедура арбитражного управления на заводе введена год назад. Весь инструментарий, который предлагают федеральные и региональные власти для выхода из кризиса, должен был использоваться. Однако есть ощущение, что время на исправление ситуации было упущено", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона добавил, что история предприятия, его роль в экономике Самарской области заслуживает того, чтобы проблемами СПЗ предметно занимались как собственники завода, так и органы власти.
Руководитель области обратил внимание конкурсного управляющего СПЗ Александра Удовенко на необходимость первоочередного решения вопроса с долгами по заработной плате. Александр Удовенко пояснил, что в ближайшую неделю планируется первый транш по погашению задолженности в размере 10 млн руб., еще 28 млн руб. будут выплачены в ближайшие два месяца.
"Первый транш должен поступить сотрудникам в течение недели, полностью рассчитаться с долгами необходимо до 30 сентября", — дал поручение Дмитрий Азаров.
Еще одна важная проблема — трудоустройство высвобожденных работников. СПЗ уже покинули 375 сотрудников. "Задача областного правительства — создание рабочих мест, а сейчас мы их теряем. Это недопустимая ситуация", — заявил глава региона.
Врио министра труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина доложила, что 225 человек уже обратились в службу занятости. "С каждым мы работаем индивидуально, подбираем новое место работы в соответствии с квалификацией. Такие вакансии есть", — пояснила она.
Дмитрий Азаров поручил максимально внимательно отнестись к сокращенным сотрудникам пенсионного и предпенсионного возраста, и работу с ними вести исходя из поручений президента Владимира Путина по реформе пенсионной системы страны.
Впрочем, при грамотной работе менеджмента завода и поддержке со стороны региональных властей, искать новую работу никому не придется. Сейчас реализуется перевод производства в новую структуру АО "Самарский подшипниковый завод - 9", прорабатываются долгосрочные планы развития предприятия.
"Если завод вновь заработает, то люди вернутся на предприятие. Это профессионалы, элита, люди, прошедшие огонь, воду и медные трубы", — считает начальник тарного цеха Николай Петров.
Дмитрий Азаров, в свою очередь, сообщил, что областные власти окажут содействие в переговорах с банками по вопросу реструктуризации текущей задолженности СПЗ. Кроме того, глава региона намерен провести рабочие встречи с руководством автомобильных заводов по поставкам самарских подшипников.
"Вся работа должна вестись вместе с коллективом, людям должны быть понятны абсолютно все ходы. Давайте сообща найдем механизмы выхода из сложившейся ситуации", — сказал Дмитрий Азаров.
Председатель профсоюзной организации ОАО "СПЗ" Сергей Панюшкин уверен, что участие областных властей в судьбе предприятия даст положительный результат. "Вопрос стоял о ликвидации предприятия, сейчас же есть все предпосылки для того, чтобы завод продолжил работать. Надеюсь, что останавливаться только лишь на сохранении завода никто не будет, и мы начнем движение вперед", — заметил Сергей Панюшкин.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.