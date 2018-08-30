В Самарском зоопарке 3 сентября можно будет погладить детенышей енотов

У пары енотов-полоскунов Лизы и Матроскина 24 июня родились два малыша - Боня и Моня, сообщают в Самарском зоопарке.

Познакомиться с маленькими енотами и погладить их можно будет в понедельник, 3 сентября, в 15:00 на акции "Погладь меня". Она пройдет в рамках праздника "Экологический день знаний", который начнется в 14:00.

В программе праздника также - веселые загадки о животных, викторины о животном и растительном мире, подвижные игры на ловкость, скорость и смекалку и кормление верблюда Лексуса.