В Самарском зоопарке 3 сентября можно будет погладить детенышей енотов

У пары енотов-полоскунов Лизы и Матроскина 24 июня родились два малыша - Боня и Моня, сообщают в Самарском зоопарке.
Познакомиться с маленькими енотами и погладить их можно будет в понедельник, 3 сентября, в 15:00 на акции "Погладь меня". Она пройдет в рамках праздника "Экологический день знаний", который начнется в 14:00.
В программе праздника также - веселые загадки о животных, викторины о животном и растительном мире, подвижные игры на ловкость, скорость и смекалку и кормление верблюда Лексуса.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...