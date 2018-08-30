На трассе М-5 под колесами Lada Vesta погиб пешеход

В среду, 29 августа, в 22:50 в Красноярском районе трагедией завершилось ДТП с участием 40-летнего водителя Lada Vesta с номерами Оренбургской области, который ехал по трассе М-5 в направлении Челябинска. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 1012 и 1013 км трассы автомобилист сбил 27-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате мужчина от полученных травм скончался в машине "скорой помощи". По факту случившегося ведется проверка.