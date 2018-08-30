На сбитого под Кинелем пешехода наехал второй автомобиль

В среду, 29 августа, в Кинельском районе примерно в 20:40 между 5 и 6 км трассы Кинель — Богатое — Борское пострадал 33-летний пешеход. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть в не предназначенном для этого месте без светоотражающих элементов на одежде и его сбил водитель ВАЗ-21213, ехавший со стороны Самары.

После удара пешеход упал на правую полосу проезжей части, где на него наехал 45-летний водитель Daewoo Leganza.

Пострадавшего госпитализировали.

По факту случившегося ведется проверка.