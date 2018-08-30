В Самаре полиция, не найдя угнанную машину, отдала под суд ее владельца

В Октябрьском райсуде с мая 2018 г. идет следствие по делу Антона Новикова, которого полиция обвинила в ложном доносе.

Напомним, в мае прошлого года Новиков заявил, что от ТЦ "Мега" у него угнали новую Toyota Land Cruiser Prado. Машину не нашли, а самого потерпевшего привлекли к уголовной ответственности.

"Вскоре после угона я попал в ДТП на мотоцикле и пролежал несколько месяцев с аппаратом Елизарова на ноге, - рассказал подсудимый корреспонденту Волга Ньюс. - За это время, как я понял, никто розыском машины не занимался, а лепили обвинение против меня же, будто я свой внедорожник продал, но захотел еще и получить страховку по КАСКО".

По мнению обвинения, новиковской "Тойоты" на территории РФ вообще не было с 12 апреля 2017 года, так как ее перегнали в Казахстан.

На последнем заседании суд отсматривал видеозаписи камер наблюдения, приложенных к делу в качестве доказательства того, что внедорожника Новикова около ТЦ не было и, соответственно, его не могли оттуда похитить. Однако на этих видеозаписях зафиксированы и машина, и момент ее угона, и приезд полиции на вызов владельца.

"К тому же во время предварительного расследования полицейские не потрудились даже направить запрос о видеофиксации автомобиля на территории области, - рассказал адвокат Василий Гурко. - Мы же получили из ГИБДД справку, что машина попадала на записи их камер 6 и 19 мая 2017 г. и это будет еще одним доказательством несостоятельности предъявленного моему клиенту обвинения".

Защита намерена добиться полного оправдания Новикова и возбуждения уголовного дела по факту угона. Иначе ее владелец так и не сможет получить страхового возмещения.