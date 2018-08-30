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Суды Происшествия

В Самаре полиция, не найдя угнанную машину, отдала под суд ее владельца

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьском райсуде с мая 2018 г. идет следствие по делу Антона Новикова, которого полиция обвинила в ложном доносе.

В Самаре полиция, не найдя угнанную машину, отдала под суд ее владельца В Самаре полиция, не найдя угнанную машину, отдала под суд ее владельца
Фото: pixabay.com

Напомним, в мае прошлого года Новиков заявил, что от ТЦ "Мега" у него угнали новую Toyota Land Cruiser Prado. Машину не нашли, а самого потерпевшего привлекли к уголовной ответственности.

"Вскоре после угона я попал в ДТП на мотоцикле и пролежал несколько месяцев с аппаратом Елизарова на ноге, - рассказал подсудимый корреспонденту Волга Ньюс. - За это время, как я понял, никто розыском машины не занимался, а лепили обвинение против меня же, будто я свой внедорожник продал, но захотел еще и получить страховку по КАСКО".

По мнению обвинения, новиковской "Тойоты" на территории РФ вообще не было с 12 апреля 2017 года, так как ее перегнали в Казахстан.

На последнем заседании суд отсматривал видеозаписи камер наблюдения, приложенных к делу в качестве доказательства того, что внедорожника Новикова около ТЦ не было и, соответственно, его не могли оттуда похитить. Однако на этих видеозаписях зафиксированы и машина, и момент ее угона, и приезд полиции на вызов владельца.

"К тому же во время предварительного расследования полицейские не потрудились даже направить запрос о видеофиксации автомобиля на территории области, - рассказал адвокат Василий Гурко. - Мы же получили из ГИБДД справку, что машина попадала на записи их камер 6 и 19 мая 2017 г. и это будет еще одним доказательством несостоятельности предъявленного моему клиенту обвинения".

Защита намерена добиться полного оправдания Новикова и возбуждения уголовного дела по факту угона. Иначе ее владелец так и не сможет получить страхового возмещения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

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Бог в помощь.

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