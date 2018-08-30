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Образование Общество

Колледжи и техникумы региона примут более 15 тысяч студентов

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2018 году государственные профессиональные организации Самарской области осуществляют прием по 171 программе среднего профессионального образования. Как сообщили Волга Ньюс в региональном министерстве образования и науки, общее количество бюджетных мест - 15 261 (в 2017 году - 14 462 места, в 2016 - 14 052 места).

Прием на обучение по программам среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе. Заявление принимаются до 15 августа, а при наличии свободных мест прием продлевается до 25 ноября.

По состоянию на 20 августа текущего года прием по направлениям подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена за счет средств областного бюджета закрыт на 93%.

По данным министерства, ежегодно на обучение по программам среднего профессионального образования поступает около 50-53% выпускников 9-х классов и 11-13% выпускников 11-х классов.

Среди профессиональных образовательных организаций наибольшей популярностью пользуются Поволжский государственный колледж, Самарский государственный колледж, Самарский медицинский колледж, Самарский социально-педагогический колледж, Самарский энергетический колледж, Колледж технического и художественного образования г. Тольятти, Тольяттинский социально-экономический колледж, Тольяттинский социально-педагогический колледж, Новокуйбышевский нефтехимический техникум, Сызранский медико-гуманитарный колледж.

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