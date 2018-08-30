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Общество

В ГИБДД признали, что формально подошли к случаю, когда в Тольятти автомобилист пересек стоп-линию, пропуская "cкорую"

ТОЛЬЯТТИ. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководство областного ГУ МВД обратило внимание на инцидент в Тольятти, который вызвал широкий резонанс.

Виктор А. 27 июля на перекрестке улиц Жукова и Фрунзе пропустил автомобиль "скорой помощи", который ехал со включенной сиреной. Для этого автомобилисту пришлось при горящем для него красном сигнале светофора переехать стоп-линию. А вскоре по почте он получил "письмо счастья" со штрафом 800 рублей. Он был выписан как раз за переезд стоп-линии в тот день и в то время. Даже фотографии его машины и "скорой помощи" прилагались.

Мужчина попытался обжаловать решение, связался с ГИБДД, но штраф оставили в силе. В соцсетях поднялась волна возмущения, на которую вскоре отреагировало руководство областной полиции.

"Рассмотрение обращений и жалоб граждан стоит на особом контроле руководства областного Управления ГИБДД, - сообщили Волга Ньюс в главке. - Жалоба была рассмотрена конкретным должностным лицом Центра автоматической фиксации нарушений. Представляется, что сотрудник к рассмотрению жалобы подошел формально, при этом не приняв во внимание всех обстоятельств произошедшего, не изучив всех необходимых материалов по делу. Руководством УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области в отношении должностного лица, рассмотревшего жалобу, проведена проверка, по результатам которой ему указано на недопущение формального подхода к рассмотрению обращений граждан. С личным составом Госавтоинспекции проведены дополнительные тематические занятия".

В ведомстве также обещают помочь водителю с составлением иска в суд для обжалования их же решения, плюс готовы отдать деньги обратно, если суд отменит их постановление.

Гид потребителя

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