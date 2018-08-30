В ГИБДД признали, что формально подошли к случаю, когда в Тольятти автомобилист пересек стоп-линию, пропуская "cкорую"

Руководство областного ГУ МВД обратило внимание на инцидент в Тольятти, который вызвал широкий резонанс.
Виктор А. 27 июля на перекрестке улиц Жукова и Фрунзе пропустил автомобиль "скорой помощи", который ехал со включенной сиреной. Для этого автомобилисту пришлось при горящем для него красном сигнале светофора переехать стоп-линию. А вскоре по почте он получил "письмо счастья" со штрафом 800 рублей. Он был выписан как раз за переезд стоп-линии в тот день и в то время. Даже фотографии его машины и "скорой помощи" прилагались.
Мужчина попытался обжаловать решение, связался с ГИБДД, но штраф оставили в силе. В соцсетях поднялась волна возмущения, на которую вскоре отреагировало руководство областной полиции.
"Рассмотрение обращений и жалоб граждан стоит на особом контроле руководства областного Управления ГИБДД, - сообщили Волга Ньюс в главке. - Жалоба была рассмотрена конкретным должностным лицом Центра автоматической фиксации нарушений. Представляется, что сотрудник к рассмотрению жалобы подошел формально, при этом не приняв во внимание всех обстоятельств произошедшего, не изучив всех необходимых материалов по делу. Руководством УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области в отношении должностного лица, рассмотревшего жалобу, проведена проверка, по результатам которой ему указано на недопущение формального подхода к рассмотрению обращений граждан. С личным составом Госавтоинспекции проведены дополнительные тематические занятия".
В ведомстве также обещают помочь водителю с составлением иска в суд для обжалования их же решения, плюс готовы отдать деньги обратно, если суд отменит их постановление.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...