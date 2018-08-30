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Общество

В Самаре по результатам проверки скорректировали работу общественного транспорта

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре продолжаются проверки работы общественного транспорта по обращениям, поступившим в адрес главы региона Дмитрия Азарова и главы города Елены Лапушкиной.

О первых итогах мониторинга работы городского общественного транспорта рассказала Елена Лапушкина. По ее словам, вопрос работы общественного транспорта находится на особом контроле руководителя области.

Напомним, проверки городского общественного транспорта в Самаре продолжаются уже третью неделю. Организованы они представителями департамента транспорта с участием районных администраций и общественников после жалоб горожан на работу ряда маршрутов. За это время проверили в общей сложности более 15 регулярных городских автобусных маршрутов, а также садово-дачные маршруты.

"Сейчас у нас есть реальная картина работы транспорта на территории города", - говорит Елена Лапушкина.

Мониторинг показал, что установленный график движения в основном соблюдается, транспорт ходит ритмично, обеспечивая вывоз пассажиров. Однако проверка выявила недостатки в работе общественного транспорта в Красноглинском и Куйбышевском районах.

Как рассказала Елена Лапушкина, во взаимодействии с перевозчиком были выработаны меры по улучшению транспортного обслуживания. Так, на маршруте №5д автобусы среднего класса МАЗ вместимостью 72 человека заменили автобусами большого класса ЛиАЗ вместимостью 104 человека.

ЛиАЗы сменили МАЗы и на маршрутах №№ 1 и 50, обслуживающих Красноглинский район. Кроме того, на этих маршрутах перевозчиком введен двухсменный график работы водителей, что позволяет увеличить количество рейсов и обеспечить интервал движения 10-15 минут, а в пиковое время - от пяти минут.

По просьбам дачников для работы на садово-дачных маршрутах выделены дополнительные автобусы. По отдельным позициям расписание движения автобусов скорректировано в соответствии с пожеланиями пассажиров исходя из изменившегося графика подачи воды в садово-дачные массивы.

Елена Лапушкина подчеркнула, что на этом проверки работы общественного транспорта не прекратятся: "С 3 сентября ожидается рост пассажиропотока в связи с началом учебного года, поэтому сейчас составляется прогноз и готовятся дополнительные меры по наиболее востребованным маршрутам. В ближайшей перспективе автобусный парк перевозчика пополнится еще 35 единицами, которые выйдут на улицы города. Мониторинг однозначно будет продолжен - это позволит в постоянном режиме отслеживать загрузку транспорта, оперативно реагировать на ситуацию, регулировать интервалы движения".

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