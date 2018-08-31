Дарья Касаткина завершила свое выступление на US Open

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина во втором круге US Open проиграла белоруске Александре Саснович со счетом 2:6, 6:7 (3:7), пишет championat.com.

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. 21-летняя уроженка Тольятти, занимающая 11-е место в рейтинге WТА, ни разу не подала навылет, допустила 11 двойных ошибок, реализовала 3 брейк-пойнта из 7 и проиграла 5 геймов на своей подаче.

Дарья активно выиграла 14 розыгрышей при 33 невынужденных ошибках, а у ее оппонентки эти показатели составили 21 и 33 соответственно.