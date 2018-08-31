В Тольятти спасен малыш, голова которого застряла в конструкции детской горки

В четверг, 30 августа, в 19:43 дежурный МКУ "Центр гражданской защиты г. о. Тольятти" принял сообщение о том, что во дворе дома № 2 по пр. Степана Разина голова трехлетнего ребенка застряла в деревянной конструкции детской горки. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил директор центра Андрей Дербенев.

Прибыв на место происшествия, спасатели аккуратно, с помощью инструмента расширили отверстие горки, где находилась голова малыша и высвободили его. Медицинская помощь ребенку не потребовалась. Множество очевидцев, наблюдавших за происходящим, поблагодарили спасателей за их работу.