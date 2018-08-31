Жизнь щенка, жестоко убитого жителем Отрадного, суд оценил в 80 часов обязательных работ

В Отрадном 29 августа суд вынес приговор 51-летнему местному жителю, которого признали виновным в жестоком обращении с животными, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

3 июня 2018 г. мужчина двора многоквартирного дома №84 по ул. Нефтяников из хулиганских побуждений черенком лопаты три раза ударил щенка. От полученных травм животное скончалось на месте.

На суде отрадненец признал вину.

Суд назначил ему 80 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.