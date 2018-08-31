Жизнь щенка, жестоко убитого жителем Отрадного, суд оценил в 80 часов обязательных работ

В Отрадном 29 августа суд вынес приговор 51-летнему местному жителю, которого признали виновным в жестоком обращении с животными, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
3 июня 2018 г. мужчина двора многоквартирного дома №84 по ул. Нефтяников из хулиганских побуждений черенком лопаты три раза ударил щенка. От полученных травм животное скончалось на месте.
На суде отрадненец признал вину.
Суд назначил ему 80 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.