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В Самаре установили стелу в честь 75-летия запуска газопровода "Бугуруслан - Куйбышев"

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 31 августа, на Аллее трудовой славы в Самаре прошла торжественная церемония открытия стелы в честь 75-летия предприятия "Газпром трансгаз Самара" и запуска в работу газопровода "Бугуруслан - Куйбышев".

В Самаре установили стелу в честь 75-летия запуска газопровода "Бугуруслан - Куйбышев" В Самаре установили стелу в честь 75-летия запуска газопровода "Бугуруслан - Куйбышев"
Фото: Юлия Рубцова

С приветственным словом к гостям праздника обратился врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин. "В истории Самарской области много знаменательных дат и знаковых событий, - отметил он. - Строительство первого магистрального газопровода в истории нашего региона занимает особое место. Первым всегда тяжело, а первым строителям магистрального газопровода было тяжело вдвойне".

Строительство газопровода "Бугуруслан - Куйбышев" велось во время Великой Отечественной войны. Шел 1942 год. Промышленно развитые районы страны были оккупированы фашистами. В Куйбышев эвакуировали 123 предприятия, из них 80 крупных заводов и фабрик. Город стал не только "запасной столицей", но и цитаделью, кузницей оборонки. Масштабы военного заказа были грандиозны.

Но существовал катастрофический дефицит топлива. Энергетика не поспевала за индустрией. В целях сокращения расходования привозного топлива и замены его природным газом Государственный комитет обороны постановил: обязать Наркомнефть построить газопровод "Бугуруслан - Куйбышев" для передачи в город 200 млн кубометров газа в год.

20 мая 1942 года в Куйбышеве создается Управление строительства газопровода "Бугуруслан - Куйбышев". Опыта строительства газопроводов не было. Поэтому из Баку были срочно командированы 800 квалифицированных нефтяников с семьями. Прибытие "южного десанта" в Похвистнево и Бугуруслан пришлось на разгар русской зимы. Свирепый мороз, столпотворение, дефицит жилья и топлива, катастрофическая нехватка техники...

"Строительство газопровода велось в очень тяжелых условиях, - рассказывает ветеран ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимир Чернопазов. - Техники практически не было, траншеи под газопровод рыли вручную, кирками и лопатами. Из транспорта были только лошади и телеги".

Поэтому строительство газопровода протяженностью свыше 140 км стало настоящим подвигом, который решили увековечить в памятнике на Аллее Трудовой Славы. Скульптура из гранита и полимерной смолы представляет собой языки пламени. Монумент построило архитектурное бюро Татьяны Журавлевой.

"Это был необычный для нас объект, ведь, как правило, мы проектируем жилые дома, крупные здания и сооружения. Мы согласились создать этот памятник, потому что преклоняемся перед подвигом людей, строивших этот газопровод, - призналась Татьяна Журавлева. - Я видела фотографию тех времен, на которой вся наша Безымянка представляла один большой палаточный городок. И первый образ, который возникает при взгляде на монумент, - это та самая палатка, которая накрывала станки, работавшие для фронта и победы. А второй наш образ - это то живительное газовое пламя, которое согрело эти палатки и строителей газопровода".

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