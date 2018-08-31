В Самаре установили стелу в честь 75-летия запуска газопровода "Бугуруслан - Куйбышев"

В пятницу, 31 августа, на Аллее трудовой славы в Самаре прошла торжественная церемония открытия стелы в честь 75-летия предприятия "Газпром трансгаз Самара" и запуска в работу газопровода "Бугуруслан - Куйбышев".
С приветственным словом к гостям праздника обратился врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин. "В истории Самарской области много знаменательных дат и знаковых событий, - отметил он. - Строительство первого магистрального газопровода в истории нашего региона занимает особое место. Первым всегда тяжело, а первым строителям магистрального газопровода было тяжело вдвойне".
Строительство газопровода "Бугуруслан - Куйбышев" велось во время Великой Отечественной войны. Шел 1942 год. Промышленно развитые районы страны были оккупированы фашистами. В Куйбышев эвакуировали 123 предприятия, из них 80 крупных заводов и фабрик. Город стал не только "запасной столицей", но и цитаделью, кузницей оборонки. Масштабы военного заказа были грандиозны.
Но существовал катастрофический дефицит топлива. Энергетика не поспевала за индустрией. В целях сокращения расходования привозного топлива и замены его природным газом Государственный комитет обороны постановил: обязать Наркомнефть построить газопровод "Бугуруслан - Куйбышев" для передачи в город 200 млн кубометров газа в год.
20 мая 1942 года в Куйбышеве создается Управление строительства газопровода "Бугуруслан - Куйбышев". Опыта строительства газопроводов не было. Поэтому из Баку были срочно командированы 800 квалифицированных нефтяников с семьями. Прибытие "южного десанта" в Похвистнево и Бугуруслан пришлось на разгар русской зимы. Свирепый мороз, столпотворение, дефицит жилья и топлива, катастрофическая нехватка техники...
"Строительство газопровода велось в очень тяжелых условиях, - рассказывает ветеран ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимир Чернопазов. - Техники практически не было, траншеи под газопровод рыли вручную, кирками и лопатами. Из транспорта были только лошади и телеги".
Поэтому строительство газопровода протяженностью свыше 140 км стало настоящим подвигом, который решили увековечить в памятнике на Аллее Трудовой Славы. Скульптура из гранита и полимерной смолы представляет собой языки пламени. Монумент построило архитектурное бюро Татьяны Журавлевой.
"Это был необычный для нас объект, ведь, как правило, мы проектируем жилые дома, крупные здания и сооружения. Мы согласились создать этот памятник, потому что преклоняемся перед подвигом людей, строивших этот газопровод, - призналась Татьяна Журавлева. - Я видела фотографию тех времен, на которой вся наша Безымянка представляла один большой палаточный городок. И первый образ, который возникает при взгляде на монумент, - это та самая палатка, которая накрывала станки, работавшие для фронта и победы. А второй наш образ - это то живительное газовое пламя, которое согрело эти палатки и строителей газопровода".
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Развитие, а точнее сохранение видового функционала данной территории требует особого внимания. Храни ее всевышний от коммерческого беспредела)).
Хорошее дело и команда грамотная)