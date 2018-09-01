16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Октябрьске прошел форум социальных инноваций "Серебряный возраст" Изменен регламент предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Общественники предложили дополнить региональный план "Десятилетия детства" новыми мероприятиями За три года соцработники, отговорившие женщин от абортов, спасли жизни 705 детей Анатолий Липатов — ветеран "подземки"

Соцподдержка Общество

В Октябрьске прошел форум социальных инноваций "Серебряный возраст"

ОКТЯБРЬСК. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС
Читали: 35
Версия для печати

Форум был посвящен 100-летию со дня образования социальной службы. В нем приняли участие люди, которые, будучи на заслуженном отдыхе, ведут активный образ жизни.

Фото: Ирина Бойкова

Девизом форума стали слова персидского поэта и философа Омара Хайяма: "Сколько бы тебе ни было лет, это замечательный возраст для того, чтобы жить, любить и радоваться". Жизнь пожилых людей не ограничивается домашними хлопотами, воспитанием внуков и просмотром телевизора.

Современные пенсионеры учатся пользоваться компьютером, занимаются спортом, творчеством, интеллектуальными играми и активно участвуют в жизни своего двора, района. Как раз на таких людей и был рассчитан форум "Серебряный возраст", собравший более сотни активистов Октябрьска.

Глава города Александра Гожая отметила: "Активность граждан пожилого возраста - один из показателей благополучия государства. Мы расширили сеть наших общественных советов, теперь их семнадцать. В них входят и люди старшего возраста, которые вносят свой вклад в процесс благоустройства района. Мы вместе реализуем проект "Формирование комфортной городской среды", прислушиваемся к их советам и замечаниям. Я уверена, что форум "Серебряный возраст" поможет людям старшего поколения расширить свои знания, приобрести новых друзей и единомышленников".

Сначала пенсионеры побывали на мастер-классе по обучению работе на компьютере. По словам специалистов, прошли те времена, когда бабушек и дедушек учили, на какие кнопки нажимать, чтобы включить технику. Сейчас у многих есть ноутбуки и планшеты, а задача состоит в том, чтобы научиться пользоваться разными сайтами и программами. Там можно легко найти информацию о лекарствах, оплатить коммунальные услуги, созвониться по видеосвязи с родными и друзьями, пообщаться в социальных сетях, почитать прессу и литературу. Всегда актуальна информация, размещенная на портале госуслуг - можно узнать обо всех видах социальной поддержки и льготах для пенсионеров, записаться на прием в поликлинику, узнать о состоянии лицевого счета в пенсионном фонде и многое другое. А сэкономленное в очередях время можно с пользой потратить на себя.

Вариантов множество, например, заняться скандинавской ходьбой. Сегодня в Самарской области этот вид физической культуры приобрел огромную популярность в основном благодаря своей доступности и эффективности. Октябрьск - не исключение. Несколько месяцев назад здесь сформировалась сплоченная команда, которая под руководством инструктора Антонины Климовой поставила немало личных рекордов - например, за 45 минут прошли пять километров, а также совершили марш-бросок к целебному источнику близ города Сызрани. "Скандинавы", как они себя называют, также занимаются закаливанием организма и китайской гимнастикой. К слову, самым старшим участникам секции - за 80 лет.

"После нескольких тренировок по скандинавской ходьбе исчезает одышка, нормализуется артериальное давление, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, уходит лишний вес", - перечисляет плюсы Антонина Климова.

О том, как поправить здоровье, на форуме рассказал и заведующий Самарским гериатрическим центром Петр Романчук. Кандидат медицинских наук прочитал лекцию о том, как важно проходить ежегодную диспансеризацию, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни. Как бы банально ни звучало, но умеренное питание, хороший сон и позитивное мышление - залог активного долголетия.

"Самарская область занимает лидирующее положение в стране в плане гериатрической помощи, - говорит Петр Романчук. - Проект "Территория заботы" включает в себя открытие гериатрических кабинетов, в следующем году их будет уже 39. Кроме того, это подготовка медицинских работников, специализирующихся на лечении пожилых пациентов. Важно, чтобы врачи-гериатры работали в тандеме с психиатрами и социальными работниками".

После полезных лекций участники форума дегустировали мед и травяной чай, делились мастерством вышивки и изготовления керамических поделок. В завершении форума самым активным жителям Октябрьска вручили медали и благодарственные письма.

Александра Гожая, глава Октябрьска:

- Активность граждан пожилого возраста - один из показателей благополучия государства. Мы расширили сеть наших общественных советов, теперь их семнадцать. В них входят и люди старшего возраста, которые вносят свой вклад в процесс благоустройства района. Мы вместе реализуем проект "Формирование комфортной городской среды", прислушиваемся к их советам и замечаниям. Я уверена, что форум "Серебряный возраст" поможет людям старшего поколения расширить свои знания, приобрести новых друзей и единомышленников.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Дмитрий Ястребов 29 января 2018 08:57 Что нужно для получения выплат при рождении первенца

ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

Оля Рязанцева 04 мая 2017 19:31 Больше года многодетная семья, чей дом сгорел дотла, не может получить новое жилье

И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

Ксения Штефан 20 апреля 2017 10:08 Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой

Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора

Фото на сайте

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Торжественный прием в честь международного Дня семьи

Торжественный прием в честь международного Дня семьи

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30