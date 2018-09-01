В Октябрьске прошел форум социальных инноваций "Серебряный возраст"

Форум был посвящен 100-летию со дня образования социальной службы. В нем приняли участие люди, которые, будучи на заслуженном отдыхе, ведут активный образ жизни.

Девизом форума стали слова персидского поэта и философа Омара Хайяма: "Сколько бы тебе ни было лет, это замечательный возраст для того, чтобы жить, любить и радоваться". Жизнь пожилых людей не ограничивается домашними хлопотами, воспитанием внуков и просмотром телевизора.

Современные пенсионеры учатся пользоваться компьютером, занимаются спортом, творчеством, интеллектуальными играми и активно участвуют в жизни своего двора, района. Как раз на таких людей и был рассчитан форум "Серебряный возраст", собравший более сотни активистов Октябрьска.

Глава города Александра Гожая отметила: "Активность граждан пожилого возраста - один из показателей благополучия государства. Мы расширили сеть наших общественных советов, теперь их семнадцать. В них входят и люди старшего возраста, которые вносят свой вклад в процесс благоустройства района. Мы вместе реализуем проект "Формирование комфортной городской среды", прислушиваемся к их советам и замечаниям. Я уверена, что форум "Серебряный возраст" поможет людям старшего поколения расширить свои знания, приобрести новых друзей и единомышленников".

Сначала пенсионеры побывали на мастер-классе по обучению работе на компьютере. По словам специалистов, прошли те времена, когда бабушек и дедушек учили, на какие кнопки нажимать, чтобы включить технику. Сейчас у многих есть ноутбуки и планшеты, а задача состоит в том, чтобы научиться пользоваться разными сайтами и программами. Там можно легко найти информацию о лекарствах, оплатить коммунальные услуги, созвониться по видеосвязи с родными и друзьями, пообщаться в социальных сетях, почитать прессу и литературу. Всегда актуальна информация, размещенная на портале госуслуг - можно узнать обо всех видах социальной поддержки и льготах для пенсионеров, записаться на прием в поликлинику, узнать о состоянии лицевого счета в пенсионном фонде и многое другое. А сэкономленное в очередях время можно с пользой потратить на себя.

Вариантов множество, например, заняться скандинавской ходьбой. Сегодня в Самарской области этот вид физической культуры приобрел огромную популярность в основном благодаря своей доступности и эффективности. Октябрьск - не исключение. Несколько месяцев назад здесь сформировалась сплоченная команда, которая под руководством инструктора Антонины Климовой поставила немало личных рекордов - например, за 45 минут прошли пять километров, а также совершили марш-бросок к целебному источнику близ города Сызрани. "Скандинавы", как они себя называют, также занимаются закаливанием организма и китайской гимнастикой. К слову, самым старшим участникам секции - за 80 лет.

"После нескольких тренировок по скандинавской ходьбе исчезает одышка, нормализуется артериальное давление, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, уходит лишний вес", - перечисляет плюсы Антонина Климова.

О том, как поправить здоровье, на форуме рассказал и заведующий Самарским гериатрическим центром Петр Романчук. Кандидат медицинских наук прочитал лекцию о том, как важно проходить ежегодную диспансеризацию, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни. Как бы банально ни звучало, но умеренное питание, хороший сон и позитивное мышление - залог активного долголетия.

"Самарская область занимает лидирующее положение в стране в плане гериатрической помощи, - говорит Петр Романчук. - Проект "Территория заботы" включает в себя открытие гериатрических кабинетов, в следующем году их будет уже 39. Кроме того, это подготовка медицинских работников, специализирующихся на лечении пожилых пациентов. Важно, чтобы врачи-гериатры работали в тандеме с психиатрами и социальными работниками".

После полезных лекций участники форума дегустировали мед и травяной чай, делились мастерством вышивки и изготовления керамических поделок. В завершении форума самым активным жителям Октябрьска вручили медали и благодарственные письма.