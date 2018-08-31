Дмитрий Азаров поручил оказать поддержку семьям погибших при ЧП на "Кузнецове"

Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил профильным ведомствам взять на особый контроль ситуацию, связанную с возгоранием газа на ПАО "Кузнецов", сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

В частности, министерству здравоохранения поручено оказать необходимую помощь родственникам погибших, а министерствам промышленности и технологий и социально-демографической и семейной политики Самарской области - проработать вопросы оказания материальной помощи семьям рабочих.

Кроме того, ведомствам поручено детально разобраться в причинах возникновения чрезвычайного происшествия и принять исчерпывающие меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Напомним, в пятницу, 31 августа, на территории филиала завода в поселке Винтай при очистке емкости для хранения жидкого кислорода произошло возгорание газовоздушной смеси. Погибли два человека, еще двое рабочих серьезно не пострадали и от специализированной помощи отказались. На место происшествия выехали следователи, по факту начата доследственная проверка.