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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поручил оказать поддержку семьям погибших при ЧП на "Кузнецове"

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил профильным ведомствам взять на особый контроль ситуацию, связанную с возгоранием газа на ПАО "Кузнецов", сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

В частности, министерству здравоохранения поручено оказать необходимую помощь родственникам погибших, а министерствам промышленности и технологий и социально-демографической и семейной политики Самарской области - проработать вопросы оказания материальной помощи семьям рабочих.

Кроме того, ведомствам поручено детально разобраться в причинах возникновения чрезвычайного происшествия и принять исчерпывающие меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Напомним, в пятницу, 31 августа, на территории филиала завода в поселке Винтай при очистке емкости для хранения жидкого кислорода произошло возгорание газовоздушной смеси. Погибли два человека, еще двое рабочих серьезно не пострадали и от специализированной помощи отказались. На место происшествия выехали следователи, по факту начата доследственная проверка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

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