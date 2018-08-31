При взрыве на площадке ПАО "Кузнецов" в пос. Винтай погибли два человека

Днем 31 августа на площадке завода ПАО "Кузнецов" в пос. Винтай произошел взрыв. Погибли два человека. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил источник в надзорных органах.
Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. На место происшествия выехали представители самарской прокуратуры по надзору за соблюдением законности на особо режимных объектах, полицейские специального пункта полиции №19, сотрудники СУ СК РФ по Самарской области. Также на месте работают представители специального Управления федеральной противопожарной службы.
По предварительным данным, при чистке резервуара для жидкого кислорода произошел взрыв газовоздушной смеси.
На место происшествия выехали следователи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
По факту случившегося СО по Красноглинскому району Самары областного СУ СК начал доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Гибель двух рабочих во время ЧП корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ПАО "Кузнецов". На предприятии отметили, что обстоятельства случившегося будут установлены специальной комиссией.
Последние комментарии
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.
Ты от части связал две смерти. Вечеринка из за которой разбился малолетний парень проходила 2 часами позже. И тот парень упал не на перила. По первой смерти скажу следующее и надеюсь, что это донесут до всех новостных порталов. Мужчину связанного по рукам и ногам попросту выбросили (возможно уже мертвым) из окна квартиры на 9-ом этаже. Убийцы на данный момент дали лживые показания. СМИ подхватили их версию о пьянстве и самоубийстве. Что противоречит логике, когда человек был трезв и связан, а очевидцы не видели открытых окон. Возможно потерпевшего держали взаперти долгое время с не установленными целями. И видимо человек не выдержал и умер, а тупые убийцы попросту скинули улику.