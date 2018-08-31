При взрыве на площадке ПАО "Кузнецов" в пос. Винтай погибли два человека

Днем 31 августа на площадке завода ПАО "Кузнецов" в пос. Винтай произошел взрыв. Погибли два человека. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил источник в надзорных органах.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. На место происшествия выехали представители самарской прокуратуры по надзору за соблюдением законности на особо режимных объектах, полицейские специального пункта полиции №19, сотрудники СУ СК РФ по Самарской области. Также на месте работают представители специального Управления федеральной противопожарной службы.

По предварительным данным, при чистке резервуара для жидкого кислорода произошел взрыв газовоздушной смеси.

На место происшествия выехали следователи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По факту случившегося СО по Красноглинскому району Самары областного СУ СК начал доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Гибель двух рабочих во время ЧП корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ПАО "Кузнецов". На предприятии отметили, что обстоятельства случившегося будут установлены специальной комиссией.