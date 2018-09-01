"Крылья Советов" подписали защитника "Спартака" Георгия Тигиева

За несколько часов до закрытия трансферного окна "Крылья Советов" оформили переход защитника московского "Спартака" Георгия Тигиева.

Арендное соглашение рассчитано на один год.

23-летний защитник из Владикавказа свою профессиональную карьеру начал в махачкалинском "Анжи" в 2015 году. В феврале 2017 г. Тигиев подписал контракт со столичным "Спартаком".

За "Крылья" он будет выступать под номером 3, сообщает сайт самарского клуба.