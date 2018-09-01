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Футбол Спорт

"Крылья Советов" подписали защитника "Спартака" Георгия Тигиева

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За несколько часов до закрытия трансферного окна "Крылья Советов" оформили переход защитника московского "Спартака" Георгия Тигиева.

Арендное соглашение рассчитано на один год.

23-летний защитник из Владикавказа свою профессиональную карьеру начал в махачкалинском "Анжи" в 2015 году. В феврале 2017 г. Тигиев подписал контракт со столичным "Спартаком".

За "Крылья" он будет выступать под номером 3, сообщает сайт самарского клуба. 

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