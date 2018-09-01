"Крылья Советов" подписали защитника "Спартака" Георгия Тигиева

За несколько часов до закрытия трансферного окна "Крылья Советов" оформили переход защитника московского "Спартака" Георгия Тигиева.
Арендное соглашение рассчитано на один год.
23-летний защитник из Владикавказа свою профессиональную карьеру начал в махачкалинском "Анжи" в 2015 году. В феврале 2017 г. Тигиев подписал контракт со столичным "Спартаком".
За "Крылья" он будет выступать под номером 3, сообщает сайт самарского клуба.
Последние комментарии
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)